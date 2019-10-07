《禁蒙面法》衝突延燒！香港13間普通科診所停診...預約病人被迫改期

▲香港示威者抗爭越演越烈，警方發射催淚彈。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港特區政府4日引用緊急法通過《禁止蒙面規例》，引發不滿聲浪，多區爆發嚴重衝突。香港醫管局轄下的13間普通科門診診所將在今日下午暫停服務，至於已事先預約看診的病人再另行改期。

《禁蒙面法》從5日開始正式生效後，香港連日爆發示威遊行，造成交通癱瘓、至少30人受傷。綜合港媒報導，醫管局今（7）日公布，為了因應各區的交通情況，且考慮到病人及員工的安全，港島區、九龍區及新界區分別有3、4及6間將停止門診服務。

據醫管局公告，13間停診的診所包括筲箕灣賽馬會普通科門診診所、貝夫人普通科門診診所、香港仔賽馬會普通科門診診所、觀塘社區健康中心、聖母醫院家庭醫學診所、柏立基普通科門診診所、油麻地賽馬會普通科門診診所、戴麟趾夫人普通科門診診所、瀝源普通科門診診所、石湖墟賽馬會普通科門診診所、大埔賽馬會普通科門診診所、屯門診所、元朗賽馬會健康院等。

此外，香港紅十字會輸血服務中心昨（6）日也陸續暫停旺角捐血站、銅鑼灣及觀塘捐血的服務。不過，由於不確定因素劇增，香港紅十字會輸血中心今日再度於臉書上發文宣布，「因應各區的交通情況，所有捐血站將於下午5時起暫停服務。」

據星島日報報導，除了部分診所暫停服務外，香港考試及評核局今日也宣布取消，公告指出，原定於今日下午4時15分至晚上7時30分舉行的香港中學文憑考試丙類（其他語言）科目口試，因為受惡劣交通情況影響而暫時取消，有關延期的安排稍後公布。

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