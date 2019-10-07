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道路救命活菩薩張秀雄　8年來擦遍北台灣15萬面反光鏡

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▲ 道路救命活菩薩張秀雄 8年來日復一日擦15萬面反光鏡。（圖／新北市交通局提供）

▲ 道路救命活菩薩張秀雄，8年來日復一日擦15萬面反光鏡。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

77歲的張秀雄先生是一位現代活菩蕯，因為他8年來日復一日、年復一年地擦拭逾15萬面反光鏡，默默守護每一位用路人安全。重陽節前夕，新北市交通局特地致贈禮品表達感謝之意，但張阿伯婉拒，他笑說：對的事就去做，我會一直做到不能做為止。

家住中和區的張秀雄先生原本從事建築業，有二兒二女九孫，退休後應是享受子孫滿堂的天倫之樂，但68歲那年與家人出遊途中，目睹車禍事故，發現車禍現場旁那面結滿蜘蛛網的反光鏡，可能是肇禍原因之一，「我這老人家是不是還能為這社會做點事？」於是他立志要擦遍每個反光鏡。

張秀雄說，每天一早3、4點起床，就帶著20 多條抹布、摺疊鋁梯，騎著他的古董野狼機車出門擦拭路上的反光鏡，且連社區大樓停車場出入口的反光鏡也一併擦拭，「擦得亮晶晶，心也跟著清」；8年來，張秀雄擦遍北台灣，北宜公路、北海岸和陽明山都有他的足跡。

▲ 道路救命活菩薩張秀雄 8年來日復一日擦15萬面反光鏡。（圖／新北市交通局提供）

▲ 道路救命活菩薩張秀雄。

交通局交通管制科科長李友欽指出，新北市境幅員廣大，29個行政區內共計有4130處路口號誌桿、11萬面標誌牌及1萬2499面反光鏡等交通號誌、標誌等設施，平均每年通報維修案件就約佔百分之三十，包括號誌燈不亮、燈頭或纜線垂落、標誌傾斜、標線磨繪不清、反光鏡髒污及交通桿損壞等。

交通局除每年編列預算辦理交通號誌、標誌、反光鏡及導引設施增設維護工程外，另為確保交通設施物具有禁制及警示功能，亦派員每日巡檢及緊急案件修復，確保用路人行的安全。

交通局長鍾鳴時表示，張秀雄先生不求回報、用心擦亮每一面反光鏡，默默行善令人敬佩，如同交通局用心維護及改善交通，期許能為民眾帶來更安全的用路環境，堅持並用心守護每一位市民的安全。

「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

▲ 道路救命活菩薩張秀雄 8年來日復一日擦15萬面反光鏡。（圖／新北市交通局提供）

▲ 8年來，張秀雄擦遍北台灣，北宜公路、北海岸和陽明山都有他的足跡。

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