高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

▲韓國瑜因高雄市多處插滿國旗，遭臉書粉絲專頁狠酸，「不如市長做好做滿」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

一年一度的雙十國慶即將到來！一向以「國旗」作為號召拚選戰的高雄市長韓國瑜，也舉辦一系列「潮國慶」活動，只見高雄四處插滿國旗，相當壯觀。但此舉遭站定反韓立場的臉書粉絲專頁「Wecare高雄」狠酸：「與其把國旗在城市插好插滿，不如當一個認真上班的市長做好做滿。」

韓國瑜拚選戰向來用國旗做為號召，韓粉們也在韓的造勢場合中戴上國旗帽，穿上國旗衣，手上更拿著小國旗不斷揮舞，力挺韓國瑜。此次國慶活動，高雄市政府鼓勵市民家家戶掛上國旗，觀光局也將推出限量版國慶包。

「Wecare高雄」7日上午截圖臉書粉絲專頁「高雄點」PO出的多張高雄街景圖，只見照片內國旗四處飄揚插滿街頭。Wecare高雄質疑韓，「推市政喊沒錢，買國旗造勢、辦國慶活動盡量花」。

該粉專認為，「買這麼多國旗，但面對中國卻噤聲無言，這樣就能營造愛國形象的話，真的是不知道該說什麼。當中國表明九二共識就是走向一國兩制，韓國瑜卻只敢在島內喊認同九二共識、反對一國兩制，儼然就是喊假的，不然到中聯辦怎麼不敢講？」

針對街頭上的大片旗海，該粉專指出，「國旗儼然被操作成選舉符號」，而在不管台獨跟華獨，對岸都不會接受的當下，喊著認同九二共識的人，又如何能捍衛中華民國，當支持者們揮舞國旗慷慨激昂後，冷靜想想吧！並在文末強調，並不是所有東西數大便是美，插一面國旗的愛國心沒有少於插一百面，「重點是 #真正的愛國心 #撙節公帑的良心」。

▲Wecare高雄臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

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