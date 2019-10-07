3歲男童睡離家1900km路邊　警問：爸媽呢…竟被帶到破車旁看爛焦屍！

▲小男童被發現睡在紙箱，帶警察到燒焦車上找變焦屍的爸媽。（圖／翻攝自Buffalo MO Police下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國紐約日前發生一起家庭悲劇。一名3歲的小男童被發現離家1900公里的某房屋門廊，該戶人家報案後，小男童帶著警方到一台可疑的車輛旁邊，驚見車內竟有2具明顯的焦屍。男童天真問著警方「我也不知道爸媽去哪了？」調查結果讓所有大人都鼻酸。

根據英國《太陽報》報導，年僅3歲的諾爾文來自佛羅里達州，當時他睡在一處住宅的走廊上，警方接獲通報之後到了現場，諾爾文說「爸爸媽媽開的車起火了」，接著帶著大家到一輛車的旁邊。當時該車已經有明顯燒焦的痕跡，眾人將車門破壞後，發現裡面有2具面目全非的焦屍。

▲男童爸媽與家族好友。

警方在與諾爾文的家人聯繫後，發現諾爾文是與24歲的母親妮可（Nicole Merced Plaud）、31歲的父親米格爾（Miguel Valentin-Colon）一起出遊，與此同時家族好友達米爾（Dhamyl Roman-Audiffred）也傳出可能在車上一起出遊，但卻不見人影。諾爾文的祖父難過的表示，「真的令人非常害怕，也很傷心，孩子年紀小小就沒有父母了」。

對於諾爾文的雙親離奇被燒死於車內，警方與家屬幾乎毫無頭緒。警方表示，已經發布了達米爾的照片，希望大家幫忙找尋，也在釐清死者過去曾經與誰交談過。目前社工人員已經介入協助達爾文心理輔導，此外法醫也將解剖妮可與米格爾的遺體來了解確切死因。

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