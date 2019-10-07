斥資2.5億打造！埔里童話風「絕美城堡民宿」遭法拍　業者：不是真的要易主

▲歐莉葉荷城堡相當古典唯美。（圖／歐莉葉荷城堡提供）

記者白珈陽、莊智勝／南投報導

南投縣埔里鎮歐莉葉荷城堡曾被CNN評選為10大絕美民宿，園區中斥資2.5億打造4棟不同風格的宮廷城堡、夢幻花園造景，成為民眾拍照打卡熱點；但臉書地方社團傳聞，歐莉葉荷城堡將要被法拍出售，引起網友議論。對此，負責人廖政賜者解釋，其實民宿營運一切正常，目前的法拍程序是因為與前妻有財產分配問題，並非真的要法拍易主，感謝外界的關心。

據悉，廖政賜是永慶汽車創辦人，多年前退休後與前妻斥資2.5億、耗時5年打造這座占地約3000坪的歐風城堡莊園民宿，除了數棟宮廷城堡外，園區內的花草造景、一草一木皆由夫妻倆共同設計監造，由於莊園華麗夢幻，2008年開幕後旋即造成話題，更在2017年獲CNN評選為台灣10大絕美民宿。

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如此美輪美奐的歐風城堡，近年也成了民眾拍照、打卡熱點，園內主要以「法式巴洛克伊莉莎白二世城堡的白宮」、和「英國維多利亞式建築的維多利亞城堡」2棟城堡為民宿，住宿一晚要價5000元起跳；此外，歐莉葉荷城堡近年逐漸轉由第二代經營，城堡也調整發展為「有童話風格的鮮豔飽和色調公主風」，第二期占地4000坪花園也作為生態方式與遊客互動。

歐莉葉荷城堡經營如常，且還不斷試圖創新，絲毫沒有停運跡象，但日前卻被網友爆出歐莉葉荷城堡遭到法拍，引起地方民眾議論。

對此，廖政賜則回應，歐莉葉荷城堡民宿的財務和營運一切正常，目前的法拍程序僅是因為與前妻有財產分配問題，所以才會透過法律來釐清雙方財產，並不是真的要法拍易主，非常感謝外界的關心。

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▼廖政賜解釋，是透過法拍程序釐清與前妻財產分配問題，並非真的要易主。（圖／歐莉葉荷城堡提供）

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