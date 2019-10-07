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吳釗燮建立「台灣模式」：若被大陸取代將充斥貪腐、詐欺、債務陷阱

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▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

▲外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。吳釗燮在致詞時強調，已建立「台灣模式」，若被「大陸模式」取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

開幕式除了吳釗燮與孫曉雅同框之外，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑(William Brent Christensen)、馬紹爾駐臺大使艾芮瓊 (Neijon Rema Edwards)也都出席並致詞；其他出席人員也包括：友邦駐台使節、理念相近國家駐台代表。

吳釗燮在致詞時指出，太平洋地區天然資源豐沛且具戰略重要性，目前已有越來越多理念相近國家以不同方式協助區域國家達成永續發展及民主治理的目標。

▼美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)出席首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)。（圖／記者陶本和攝）

▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

他強調，台灣透過提供太平洋友邦農技團、醫療團、職訓計畫及獎學金等合作計畫，建立了成功的「台灣模式」，實質嘉惠人民。此外，我國也與理念相近國家積極合作，例如台美「全球暨合作訓練架構」(GCTF)提供太平洋國家官員與專家在公共衛生、環境保護、人道援助與救災、媒體識讀、網路安全、婦女賦權等議題的相關對話。

吳釗燮說，GCTF工作坊不僅成效良好，更獲得日本、瑞典等理念相近國家共同參與，「台灣模式」在太平洋地區的貢獻已成為國際援助的良善典範。

吳釗燮強調，在太平洋地區內行之有年的國際援助合作模式，如今卻遭受威權國家的挑戰。例如今年9月大陸以利誘方式搶奪台灣在太平洋的兩個友邦索羅門群島及吉里巴斯。

吳釗燮指出，大陸打壓台灣的政治企圖及擴張野心昭然若揭，「台灣模式」若漸被「大陸模式」所取代，區域內恐將充斥貪腐、欺詐及債務陷阱。

吳釗燮說，並以大陸近10年在南海大肆興建人工島礁及軍事設施的例子說明，大陸對太平洋的戰略野心與侵略行為顯露無遺，因此呼籲國際社會莫讓太平洋成為另一個南海。

他強調，維護太平洋的自由與開放是台灣、美國及其他民主國家的共同利益，最好方式就是讓相關國家看見台灣在太平洋區域內貢獻的價值，共同平衡中國侵蝕現狀的擴張作為，而現在正是國際社會必需團結一致、共同捍衛以規則為基礎的國際秩序與和平的時刻。

▼美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)出席首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)。（圖／記者陶本和攝）

▲▼外交部長吳釗燮月7日上午11與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿暨APEC資深官員孫曉雅(Sandra Oudkirk)等人共同為首屆台美「太平洋對話」(Pacific Islands Dialogue)揭開序幕。。（圖／記者陶本和攝）

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