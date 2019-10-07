瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

▲罹癌婦人服用草藥半年後竟然癌末，報警求救「我不想死」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區的1間整復中心陳姓推拿師，涉嫌在2016年間，向60多歲罹患乳癌0期的婦人宣稱，1瓶要價上千元的草藥水可以治療癌症，婦人買來服用半年，癌症竟迅速發展到4期，趕緊報案求救「我不想死」，台北地檢署7日依違反《醫師法》起訴陳姓推拿師和他的陳姓助手。

▲癌婦擔心化療副作用而選擇傳統療法，沒想到病情迅速惡化。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

這名罹癌婦人是在2016年因身體不適，到醫院檢查發現0期乳癌，她擔心化療副作用，所以選擇傳統療法，聽朋友介紹松山區1間整復中心，有特效藥能讓人起死回生，因此趕緊去看診。

整復中心的陳姓推拿師拿出祖傳草藥，宣稱「不用化療，吃藥就好！」還自己舉例先前醫治的案例，要婦人按時服用黑褐色藥水，婦人深信不移，買下每瓶上千元的藥水，半年後再到醫院複診，乳癌竟然迅速發展到4期。

▲檢察官起訴推拿師沒有醫師資格卻違法行醫。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫 Pixabay）

婦人哭著到台北市松山分局報案，向警察求救「我不想死」，警方報請檢察官指揮，在2018年6月間搜索整復中心，在冰櫃裡找到大批草藥水、藥粉、看診紀錄，檢察官認定陳姓推拿師和助手沒有醫師資格，違法執行醫療業務，依違反《醫師法》將2人起訴。

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