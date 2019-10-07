　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 病人,病床,住院。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲罹癌婦人服用草藥半年後竟然癌末，報警求救「我不想死」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市松山區的1間整復中心陳姓推拿師，涉嫌在2016年間，向60多歲罹患乳癌0期的婦人宣稱，1瓶要價上千元的草藥水可以治療癌症，婦人買來服用半年，癌症竟迅速發展到4期，趕緊報案求救「我不想死」，台北地檢署7日依違反《醫師法》起訴陳姓推拿師和他的陳姓助手。

▲老人,看診,問診,醫院,照護。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲癌婦擔心化療副作用而選擇傳統療法，沒想到病情迅速惡化。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

這名罹癌婦人是在2016年因身體不適，到醫院檢查發現0期乳癌，她擔心化療副作用，所以選擇傳統療法，聽朋友介紹松山區1間整復中心，有特效藥能讓人起死回生，因此趕緊去看診。

整復中心的陳姓推拿師拿出祖傳草藥，宣稱「不用化療，吃藥就好！」還自己舉例先前醫治的案例，要婦人按時服用黑褐色藥水，婦人深信不移，買下每瓶上千元的藥水，半年後再到醫院複診，乳癌竟然迅速發展到4期。

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲檢察官起訴推拿師沒有醫師資格卻違法行醫。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫 Pixabay）

婦人哭著到台北市松山分局報案，向警察求救「我不想死」，警方報請檢察官指揮，在2018年6月間搜索整復中心，在冰櫃裡找到大批草藥水、藥粉、看診紀錄，檢察官認定陳姓推拿師和助手沒有醫師資格，違法執行醫療業務，依違反《醫師法》將2人起訴。

親愛的，哥都給妳了

【其他新聞】

學運名醫柳林瑋：壓力大，讓我抱一下　3女遭猥褻「強吻摸下體」

直播主「媁哥」辣照吸40萬粉絲　經紀公司告她「招攬性交易」

前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
飛美國給岳父驚喜！挪威女婿超開心「從樹叢跳出大吼」反被一槍射
吃火鍋男友視角！紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光..3
排放廢水硼超標24倍！中火再犯重大違規　不排除勒令停工
連千毅追不到子涵就開價！「每月10萬，一周陪2天」勾勾纏對話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

簡直八點檔！60萬買凶殺夫　殺手嫌少「兩邊通吃」…夫找黑道押妻簽本票

彰化大掃黑！驚見「槍毒柴刀」現金攤滿桌...他扯「被詐賭」逼簽本票也被逮

論文寫上床！名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊「老爺」使壞98回：想取代姊姊

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

消防特考洩題助考生　警大前系主任辯：沒拿捏好分寸

婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

快訊／連千毅坐監爽看電視如渡假！高雄地院怒打臉矯正署：全部禁止

前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

簡直八點檔！60萬買凶殺夫　殺手嫌少「兩邊通吃」…夫找黑道押妻簽本票

彰化大掃黑！驚見「槍毒柴刀」現金攤滿桌...他扯「被詐賭」逼簽本票也被逮

論文寫上床！名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊「老爺」使壞98回：想取代姊姊

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

消防特考洩題助考生　警大前系主任辯：沒拿捏好分寸

婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

快訊／連千毅坐監爽看電視如渡假！高雄地院怒打臉矯正署：全部禁止

前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」

蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

便利商店也賣Gogoro！限定新色「芝麻灰」只有7-ELEVEN買得到

劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

Angelababy露肩空降釜山電影節！黑裙頒獎卻遭酸「像穿垃圾袋」

金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失

禁蒙面法後首上學日！　中學校長：教育局要求「上報戴口罩人數」

史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

社會熱門新聞

軍校生車震人妻！光溜溜辯：只是..

桃園客運司機性侵女學生！竟上訴..

爭風吃醋4女亂鬥　連千毅後宮網..

連千毅遭爆看電視配滷味！矯正署..

訂房網疑個資外洩！228會員慘..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

看板女兵爆遭性騷擾　少將記過調..

「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主..

車併3排停！三寶下秒爽開車門　..

名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢提起公..

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年..

妻甜喊新歡北鼻　夫求償百萬慘輸

2男爭執遭開槍爆腿　法官只判傷..

更多熱門

相關新聞

怕痛！乳癌篩檢率低　專家提必篩「危險族群」

乳癌為台灣婦女癌症發生率第1名，每年約有1.3萬位婦女罹患乳癌，為防治乳癌，國健署也針對特定族群補助乳房X光攝影，但根據調查發現，篩檢率僅4成，常見原因包括「覺得沒有需要、沒有時間、檢查會痛」。對此，國健署強調，乳房攝影只需10-15分鐘就能完成檢查，且避開生理期前後1週即能降低不適感。

胸部硬塊當粉刺　她拖一年變成癌

癌末妻忍痛點眼藥水…死後救2盲人！尪哭崩

偏鄉醫療　立委籲優先考慮「台灣鯛」

波波條款修法倒數　國外醫學生難考照

關鍵字：

乳癌癌症偏方草藥醫師法癌末整復中心推拿師

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

國慶連假「北中南東」天氣出爐

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面