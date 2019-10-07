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蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

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▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

▲香港2男女5日凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

本報訊

禁蒙面法於上周六（5日）凌晨實施後不久，兩名男女涉在藍田堵路時疑戴有口罩被捕，兩人除被控非法集結，亦被控蒙面罪名，成為這例實施後首兩名被控的人士。案件今早（7日）在東區法院提堂，兩人毋須答辯，案件押至11月18日再訊，兩名被告分別獲准以300元及1000元（港幣）保釋，期間需遵守宵禁令及不得離港。今早有約100名支持者到庭旁聽，不少亦戴上口罩。

▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

旁聽者戴口罩到庭

男被告吳隆平，18歲，城大學生；及女被告蔡玉雲，38歲，無業，兩人同被控一項非法集結罪，另各被控一項在身處非法集結時使用蒙面用品罪。今早有約1百名旁聽者到庭聽審這案，坐滿法庭公眾席，亦有人身穿黑衣及戴口罩以支持被告，兩被告離庭時，亦有支持者組成傘陣護送二人離開。

▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

涉周五晚至周六凌晨在啟田商場結集

控罪指兩人於2019年10月4日及5日，在藍田啟田商場外，與其他不知名人士集結在一起，作出擾亂秩序行為或作出帶有挑釁性的行為、侮辱性或挑撥性的行為，意圖導致任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧，或害怕他們會藉以上行為激使他人破壞社會安寧。

另外，兩人被控於上述時間及地點非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身分的蒙面用品，即一個耳掛式口罩。

▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

男被告被捕時戴普通口罩

據悉，二人於晚上11時半在藍田啟田商場外，用雜物設置路障，企圖堵塞馬路，在警方驅散期間被捕。男被告當時戴著藍色普通口罩，女被告戴著一個黑色絨布口罩。

兩被告須守宵禁令

辯方稱首被告吳隆平就讀香港城市大學一年級，父親中風及患有糖尿病，母親無業及有一個就讀中五的妹妹，家中領取綜援，希望以較低金額保釋。

裁判官張潔宜批准兩名被告分別以300元及1000元現金保釋，期間不得離港，須遵守宵禁令，即晚上11時至翌日6時，及每周到警署報到。案件押至11月18日，在觀塘裁判法院再訊。

▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

▲香港2男女周六凌晨涉堵路時戴口罩，成蒙面法生效後首案。（圖／香港01授權提供）

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