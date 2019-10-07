藍委質疑行政院可退回基本工資調整　勞長許銘春：不會有這情況

▲國民黨立委蔣萬安今日提出質疑未來行政院是否可以一直退回基本工資調漲。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

立法院今（7）日召開社福及衛生環境委員會，在會議中國民黨立委蔣萬安指出，日前傳出「最低工資法草案傳出將把行政院須20日內核定及不得退回文字刪除」，這樣是否會衍生出未來行政院可退回基本工資審議結果阻礙薪資調整，對此勞動部長許銘春回應，不會有此情況。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部長許銘春列席報告業務概況並備質詢時，蔣萬安在質詢時針對最低工資法立法進度詢問勞動部長，並同時詢問最低工資法草案中的行政院不得退回及20內核定這兩大重點是否堅持保留；他強調，這兩項文字是草案的重點，勞動部應該要堅持，過去曾發生行政院將基本工資審議結果一再退回的情況、阻礙調薪，這對許多基層勞工來說，調整基本工資是他們唯一加薪機會。

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許銘春則回應，當時與行政院溝通時，就有說明草案重點在哪，但在行政院內部討論時有其他想法，目前來說對於保護邊際勞工的大方向不變，勞動部堅持的就是保障勞工的精神，民進黨執政以來，不只會尊重基本工資審議委員會的決議，行政院也都很快就核定審結果，今年更是只花一天就核定，未來不會有一再退回的情況發生。



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