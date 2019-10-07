大聯大、文曄突宣布終止代理德儀　影響營運逾一成、股價重挫

▲半導體通路商大聯大及文曄終止代理德州儀器。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

半導體通路商大聯大（3702）及文曄（3036）今（7）日先後公告，旗下重要代理產品德州儀器工業（TI，簡稱德儀）通知因其策略調整，計劃於明（109）年12月31日終止經銷代理。

由於德州儀器分別占文曄及大聯大一年營收影響衝擊分別約在二成及一成，利空消息一傳出影響，文曄盤中一度跌停，最低價來到34.55元；大聯大則開盤走跌，跌幅約在1.7%上下。

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大聯大宣布，子公司世平興業(股)公司接獲德州儀器工業通知因其策略調整，計劃於明（109）年12月31日終止經銷代理。德儀占集團進貨總額11.28%，占世平興業合併報表進貨總額22.1%。

大聯大表示，將按合約持續溝通爭取延續經銷權，雙方仍依循合約約定之所有條款，完善履行契約義務，目前服務之客戶訂單，仍依原訂時程完成並認列營收，相關庫存銷售與收款亦不受影響。

大聯大表示，公司亦已有其他相同類型產品線之代理可予以取代，並積極拓展客戶及新產品之代理；同時加速擴大營銷隊伍之投資，推動數位轉型，有效調整營運架構。

文曄則宣布，接獲德州儀器公司通知，因應其代理銷售策略調整，TI計畫於2020年12月31日前停止代理關係。德儀占去（107）年合併進貨總額20.05%，及今（108）年上半年合併進貨總額19.7%。

文曄表示，基於與TI長期合作關係，並確保對客戶產品供應正常順暢，雙方預計於未來幾周內開始就業務移轉相關事宜進行溝通協商並達成共識。在雙方制定計畫執行業務移轉並正式終止代理合約前，文曄與TI業務往來依原代理合約繼續維持不變。

文曄表示，將會增加現有產品線市佔率、擴增新生意、控制成本及提升營運效率等，作為因應對策。



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