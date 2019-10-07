還路於民！整頓新莊四維路攤販亂象　新北市場處開出26張罰單

▲ 整頓新莊四維路攤販亂象，新北市場處開出26張罰單。（圖／新北市市場處提供）

記者郭世賢／新北報導

為解決攤販違規占用道路問題，新北市政府市場處聯合警察局及環保局等相關單位，於2019年8月及9月下旬，針對新莊區四維路集合攤販進行密集整頓，開出26張罰單，成功限縮攤販營業範圍，還給用路人安全的道路。

市場處代理處長何國誠表示，2019年度針對路邊占道問題進行強力整頓，5月份於三峽市場周邊及樹林博愛街、保安街一段16、20巷進行稽查，9月份再聯合相關單位針對新莊區四維路早市及黃昏市集進行嚴格取締，要求攤販退縮設攤範圍，改善長年占道問題，亦維護人車通行安全。

「道路變得很好走，購物變得好舒服！」當地居民王姓婦人說道，以往的四維路市場，不管是早市還是黃昏市場真的很不好走，行人幾乎走到馬路中間，人車爭道很嚴重，甚至還有公車經過，實在是危險，現經由市政府進行攤販整頓，道路變得乾淨寬敞，不但車輛通行更安全，民眾也能安心行走。

市場處強調，未來仍持續與各單位針對須重點整頓的區域辦理聯合取締，希望藉由長期的整頓，約束攤販營業範圍，讓街景變得美麗，還給用路人乾淨且安全的道路。有良好的環境及營業秩序，才能吸引更多的人潮前來消費。

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