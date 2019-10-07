國民黨各地組織布局完成　吳敦義：讓韓國瑜當選總統

▲國民黨2020二合一大選誓師，吳敦義致詞。（圖／國民黨文傳會提供）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨副主席兼秘書長曾永權義7日出席「2020二合一大選誓師(主委會報)」時表示，目前各地組織架構已布局完成，國民黨主席吳敦義致詞時則強調，一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。

吳敦義說，韓國瑜是經過最公平、公正、公開的初選產生的總統提名人，我們一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓當選總統。此外，國會也要達到60席的目標，對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正。對於明年大選，吳主席強調，讓我們一起擁抱勝利，重建執政的政府，「重返執政，撥亂反正」。

國民黨上午召開「2020二合一大選誓師」」，吳敦義親自參與外，曾永權、副秘書長兼組發會主委杜建德、文傳會主委程美華等中央黨部一級主管以及各縣市黨部主委參加。針對明年1月11日總統及國會大選廣泛交換意見。

曾永權指出，目前各地組織架構已布局完成，希望執政的縣市長擔任該縣競選總部主委；議長擔任後援會總會長；大家共推德高望重、具號召力的地方人士擔任顧問團總團長；各黨部主委擔任總幹事，將黨的輔選系統、地方組織系統以及韓辦系統，加以整合，讓競選總部更為紮實，提升戰力。

吳敦義致詞時表示，民進黨用了非法違憲的機構「不當黨產處理委員會」，沒有經法院判決就沒收國民黨黨產。他強調，艱苦時刻，九合一大選靠各地方黨部主委，在各黨部編制縮小的情況下，仍打了很漂亮的勝戰，22個縣市首長贏了15個縣市，也贏了19席議會議長。

他指出，在艱苦中獲得勝利，非常不容易，因為沒有任何賄選案件，每次有賄選，很多人會亂栽贓給國民黨，但這次是零賄選案件。其次，沒有選舉訴訟，也沒有選舉糾紛，同時，選舉也幾乎沒有違紀參選，這是空前的好成績。

吳敦義進一步指出，但這是地方選舉，中央政權還是要靠總統與立委選舉。距離明年1月11日已經倒數第95天，他強調，經過國民黨最公平、公正、公開的初選，選出韓國瑜代表國民黨參選總統，一定要同心協力，每張選票都要設法爭取到位，讓韓國瑜當選總統。

吳敦義也表示，國會攸關法律案、預算案與國家重大政策的審議，其重要性非常無與倫比，因此立委選舉也必須要贏，他訂了113席中達到60席的目標。有好的立法委員，配合國民黨提名的總統，才能重返執政，撥亂反正。對於不公不義、違法違憲的法規，要設法撥亂反正，這是即使地方選舉大勝，但中央選舉非贏不可的重要目標。

▲國民黨2020二合一大選誓師。（圖／國民黨文傳會提供）

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