癌逝爸寫下「19年份生日卡」　「父女跨越時空對話」藏大洋蔥：父愛一直都在

▲爸爸過世前，已經寫好19年份的生日卡片給女兒 。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然不能親自參與女兒的成長，但這也是爸爸另類的陪伴吧！一名媽媽日前分享了先生寫給女兒的19張生日卡，原來先生早在女兒1歲多時就因病離世，卻提早在病榻上留了每年要給女兒的生日祝福，讓女兒知道爸爸一直都在。貼文一出，也惹得大票網友感動哭紅眼。

「跨越時空的父女深情對話，希望妳，用心傾聽。」一名媽媽在臉書社團「鋼筆旅鼠本部連」中貼出幾張照片，分享一則「父愛延續」的故事。她回憶，自己2005年生完女兒約3個月時，某日先生突然告訴她自己肚子痛，一送醫檢查才發現，先生的肝臟已經佈滿大大小小的腫瘤，而且很分散，必須換肝才有救。

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突如其來的噩耗讓剛生產完的她相當害怕，然而雖然2人竭盡力氣治療，甚至前往大陸換肝，但先生最後仍在2006年因肝癌離開人世。

原PO表示，先生在纏綿病榻的最後一個月，即便撐著孱弱的病體，也要努力寫下對女兒的祝福與期待，從2007年女兒2歲生日，一直寫到2025女兒20歲，一共寫下19封「未來的生日賀卡」。

▲▼ 爸爸的愛一直都在 。（圖／原PO授權提供）

從信上的筆跡看來，原PO先生體力逐漸下降，卻還是盡力一筆一劃道出對女兒的愛。原PO心疼表示，女兒從小就沒有爸爸，她也因為事業的關係前往大陸，所以女兒自國中起就住校，相當獨立。

「這些信，留給妳，一封封密封，我也從不曾也不想打開。」原PO指出，以前女兒太小，所以自己一直代收著這些卡片；女兒長大一點後雖然知道這些信的存在，但卻是到近日才開口向她要。雖然女兒對爸爸可能沒什麼印象，但希望她能藉由這些文字，理解爸爸的愛一直都在。

這則真實故事也讓網友們鼻酸表示，「爸爸的愛一直都在」、「天啊！綿延不絕的愛」、「 一直以為劇裡才有的劇情，真實發生在我們周圍，而且那麼近」、「好大的洋蔥」、「父愛一直都在」、「祝你們母女都順順利利」、「滿滿的不捨」、「我看著看著就哭了」。

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