　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

反對《禁蒙面法》！12間港大學生會斥：讓香港成為「警察社會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲香港示威者1006抗議蒙面法，警方發射催淚彈。（圖／路透）

▲《禁蒙面法》開始實行後，香港示威者連日走上街頭抗爭。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港政府4日引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於5日0時生效，但卻讓示威遊行變得更加激烈，造成全港連日衝突。香港12間大學學生會近日發聲明，反對《禁蒙面法》並表示，這作法是進一步確立香港成為「警察社會」。

聲明中指出，《禁蒙面法》試圖增加人民示威集會成本、嚴重剝奪人民自由，而《緊急法》更賦予行政長官無上權力，變相把立法權從立法會手中奪走，破壞三權分立原則；另外，《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法之權力，也無賦予其宣佈進入緊急狀態之權力，因此動用《緊急法》有違憲之嫌。

香港保安局局長李家超先前指出，「《禁蒙面法》是針對激進示威者，不應將焦點放在警方身上。」他當時提到，警方必須在現場執法，面對危險及暴力情況，要容許他們有合法保護自己的裝備，才能夠確保完成工作。

對此，香港12間大學學生會譴責，《禁蒙面法》不適用於警察身上，讓本來就不受限制之警權進一步擴大，甚至默許警員可隨意濫用暴力、濫捕無辜，而不必承受任何法律後果，進一步確立香港為「警察社會」。

最後聲明提到，「《禁蒙面法》之通過已為我城敲起喪鐘，提醒港人一定要在這場時代革命中取得勝利，否則永不能看到香港重光之日，『不自由，毋寧死』。」此外，大專學界更呼籲，「香港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭，直至榮光歸於香港。」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

▼香港12間大學學生會聯合發聲，反對《禁蒙面法》執行。（圖／翻攝臉書「中大學生會 CUSU」）

▲ 反對《禁蒙面法》！12間港大學生會斥：讓香港成為「警察社會」（圖／翻攝臉書「中大學生會 CUSU」）

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
飛美國給岳父驚喜！挪威女婿超開心「從樹叢跳出大吼」反被一槍射
吃火鍋男友視角！紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光..3
排放廢水硼超標24倍！中火再犯重大違規　不排除勒令停工
連千毅追不到子涵就開價！「每月10萬，一周陪2天」勾勾纏對話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

禁蒙面法後首上學日！　中學校長：教育局要求「上報戴口罩人數」

反對《禁蒙面法》！12間港大學生會斥：讓香港成為「警察社會」

25歲男交往大10歲女友！熱戀6個月發現「私處紋身」…崩潰：她是AV女優

拍攝示威者「破壞提款機」！港藝人馬蹄露秒遭攻擊...「嘴角爆血」掛彩

華聞快遞／福建加強閩台「5G領域」合作　加快推動產業發展

香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字口號」：想了幾個月！Twitch急刪影片

港多區爆流血衝突！至少「17男13女」受傷送醫　最小僅13歲

傳醫生發「無日期」病假單…讓示威者「合法」戴口罩！港府出面警告

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

禁蒙面法後首上學日！　中學校長：教育局要求「上報戴口罩人數」

反對《禁蒙面法》！12間港大學生會斥：讓香港成為「警察社會」

25歲男交往大10歲女友！熱戀6個月發現「私處紋身」…崩潰：她是AV女優

拍攝示威者「破壞提款機」！港藝人馬蹄露秒遭攻擊...「嘴角爆血」掛彩

華聞快遞／福建加強閩台「5G領域」合作　加快推動產業發展

香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字口號」：想了幾個月！Twitch急刪影片

港多區爆流血衝突！至少「17男13女」受傷送醫　最小僅13歲

傳醫生發「無日期」病假單…讓示威者「合法」戴口罩！港府出面警告

恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」

蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

便利商店也賣Gogoro！限定新色「芝麻灰」只有7-ELEVEN買得到

劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

Angelababy露肩空降釜山電影節！黑裙頒獎卻遭酸「像穿垃圾袋」

金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失

禁蒙面法後首上學日！　中學校長：教育局要求「上報戴口罩人數」

史上「最長壽美國前總統」在家跌倒　95歲卡特前額縫14針

大陸熱門新聞

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千..

阿公開冷氣煮飯！1hrs後倒地..

「神祕富豪」死訊震驚陸金融圈

香港彌敦道一男子遭打　血流滿面..

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母..

空姐勾引閨蜜男友！1年後下場超..

跟拍示威遭汽油彈砸中　港記者頭..

直擊大興機場黑科技　乘客「一臉..

女友曾是AV女優　25歲男崩潰..

108歲南苑機場退役　歷經戰亂..

「錢進」世界奇蹟機場　網紅店搶..

傳引《緊急法》停市、凍結港人資..

《禁蒙面法》首例被控　2人提堂

即／紅衣伯深水埗遇襲　臉部噴血..

更多熱門

相關新聞

黃昭順逼問徐國勇：帶小英面具丟雞蛋算不算暴力？

針對《集會遊行法》有關蒙面的規範，內政部長徐國勇7日表示，「若重大情資顯示可能有暴力行為，會由行政機關裁量」，對此，國民黨立委黃昭順質詢時，不斷逼問徐國勇「帶著小英面具丟雞蛋算不算重大暴力」，徐國勇妙答「我相信你不會丟雞蛋，也不會帶小英的面具」、「丟雞蛋不一定要帶面具啊」，惹得黃昭順差點笑場並說「你不要跟我鬥嘴。」

香港動盪！港富豪尋求移居愛爾蘭

火箭總管發文澄清　柏加特感謝莫雷

香港電競選手獲勝「戴口罩喊8字口號」

6日示威30人受傷　最小僅13歲

關鍵字：

香港大學學生會警察社會禁蒙面法香港粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

國慶連假「北中南東」天氣出爐

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

淡定獒狂吠　她聽「讓我進去」超毛

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面