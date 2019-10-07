反對《禁蒙面法》！12間港大學生會斥：讓香港成為「警察社會」

▲《禁蒙面法》開始實行後，香港示威者連日走上街頭抗爭。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港政府4日引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於5日0時生效，但卻讓示威遊行變得更加激烈，造成全港連日衝突。香港12間大學學生會近日發聲明，反對《禁蒙面法》並表示，這作法是進一步確立香港成為「警察社會」。

聲明中指出，《禁蒙面法》試圖增加人民示威集會成本、嚴重剝奪人民自由，而《緊急法》更賦予行政長官無上權力，變相把立法權從立法會手中奪走，破壞三權分立原則；另外，《基本法》並沒有賦予行政長官直接立法之權力，也無賦予其宣佈進入緊急狀態之權力，因此動用《緊急法》有違憲之嫌。

香港保安局局長李家超先前指出，「《禁蒙面法》是針對激進示威者，不應將焦點放在警方身上。」他當時提到，警方必須在現場執法，面對危險及暴力情況，要容許他們有合法保護自己的裝備，才能夠確保完成工作。

對此，香港12間大學學生會譴責，《禁蒙面法》不適用於警察身上，讓本來就不受限制之警權進一步擴大，甚至默許警員可隨意濫用暴力、濫捕無辜，而不必承受任何法律後果，進一步確立香港為「警察社會」。

最後聲明提到，「《禁蒙面法》之通過已為我城敲起喪鐘，提醒港人一定要在這場時代革命中取得勝利，否則永不能看到香港重光之日，『不自由，毋寧死』。」此外，大專學界更呼籲，「香港人勿向暴政低頭，繼續誓死抗爭，直至榮光歸於香港。」

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▼香港12間大學學生會聯合發聲，反對《禁蒙面法》執行。（圖／翻攝臉書「中大學生會 CUSU」）

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