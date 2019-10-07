家中寶笑顏展自信　慶重陽法鼓山全台聯合祝壽

▲ 臺東信行寺邀請兒孫們為壽星們做美甲裝扮。（圖／法鼓山提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

九九重陽前，福壽群星會。法鼓山於6日上午10時，同步在臺北、新北、宜蘭、臺東、高雄、臺中等分寺院，舉辦第26屆「家中寶佛化聯合祝壽」。1300多位長者攜伴或由親眷陪同，專程參與祈福延壽法會，會後義工溫馨有趣的創意賀壽活動，也讓隆重的慶典滿是歡聲笑語。

透過影像傳遞關懷，方丈和尚果暉法師迎請銀髮族衡量能力、體力和時間，可以去上課、做義工，廣結善緣讓生活新鮮有趣；並且保持開放的心、終身學習的心、發好願的心，隨時盡其在我、自助助人，發揮人生的閱歷和智慧，讓自己祝福自己老得很可愛、愈來愈有福報。

▲ 蘭陽分院首次結合環保服裝創意舉辦祝壽活動，現場笑聲連連。

體會「家中寶」修剪指甲的煩惱，並藉此機緣促進親情交流。臺東信行寺特地邀約子女們，為阿爸、阿母做好美甲梳妝，一起在「星光大道」登台走秀；子女們幾乎都是第一次幫爸媽修剪指甲，觀禮民眾也紛紛拍照記錄下這感動的一刻

羅東蘭陽分院同樣別出心裁，由長輩們齊心動手實現創意，運用二手紙張、海報，拼貼出各式美服，將「環保潮流」穿搭在身，大方秀出自信笑容；另類的「彩衣娛親」，使得全場歡笑掌聲不斷，返老還童的長輩們，個個笑到頻頻拭淚，大呼真趣味。

▲ 台中寶雲寺由專業攝影師為壽星留下幸福合影。

維繫數十年切壽糕傳統的高雄紫雲寺，報名尤為踴躍，長者們歡心齊誦佛號，感恩生命中的貴人，並由5位來自高屏地區壽星代表切糕賀壽；曾於八八風災受困的林邊鄉阿公、阿嬤們，也應邀參與祝壽，10年來他們和法鼓山義工情誼彌篤，還組成過千歲救災團，回饋社會、老當益壯。

閃光燈讓臺中寶雲寺祝壽會場星光熠熠，老壽星們和家人的幸福合影，在活動圓滿前就由法師送到手中；兒女們也將親手串好的平安佛珠，為爸媽戴在手腕，彼此惜緣擁抱。當唸歌國寶楊秀卿率團演出《勸世歌》、《勸有孝》時，更讓子女們止忍不住感謝父母養育的淚水。

▲ 寶雲寺由壽星子女為父母戴上親手串的平安佛珠，彼此惜緣感恩擁抱。

正好80歲生日的李游絹鶯，兒孫四代同堂專程陪她參加聯合祝壽，並為她奉茶、獻上祝福卡片，讓她口中直說好歡喜。蘭陽分院常法法師表示，創意不分年齡，盼藉由祝壽的互動遊戲，幫助長輩們活動手腦，讓身心都能活潑年輕；同時也透過法會學習發願，和他人做彼此心中的觀音菩薩。

法鼓山舉辦佛化聯合祝壽活動，迄今26年，緣起於 聖嚴法師預見社會、家庭的結構變遷與心靈需求，並盼以環保、簡約的溫馨儀式，傳承尊親敬老的美德。在雙十連假期間，法鼓山還將於臺北、臺南、桃園接續舉辦聯合祝壽，在光輝的10月，為家中寶們和國家一同慶生，祝願家國永安、幸福連年。

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