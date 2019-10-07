低價機款熱銷　郭明錤：明年Q1 iPhone出貨年增10%

▲iPhone 11買氣優於預期。（圖／記者林敬旻攝）

記者王曉敏／綜合外電報導

天風國際分析師郭明錤6日發布最新報告預測，由於對iPhone 11的需求強勁，顯示蘋果第4季砍單疑慮降低，加上預計蘋果將於明年第1季推出iPhone SE2，該公司明年第1季的iPhone出貨量有望年增10%。

投資人擔心，蘋果會像過去一樣在10月份開始降低iPhone的出貨預估，不過郭明錤指出，iPhone 11買氣優於預期，在官網的發貨日期仍需2周以上，這顯示蘋果砍單疑慮降低，並維持其今年iPhone 11系列出貨量預期的7000萬至7500萬支。

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其中，郭明錤預估，到今年第4季為止，較平價的iPhone 11出貨量則為3600萬至4000萬支，高階的iPhone 11 Pro及Pro Max機款出貨量則將達3700萬至4000萬支，低於去年iPhone XS系列機款的4300萬支。

除次之外，先前郭明錤指出，蘋果將在2020年第一季推出較低售價的iPhone SE2，該機款外觀設計與硬體規格與iPhone 8相似，並搭載最新的A13處理器。綜合上述，郭明錤預估蘋果明年第1季將在iPhone 11換機需求及iPhone SE2開賣的帶動下，出貨量年增10%達4500萬至5000萬支。

郭明錤認為，iPhone 11、iPhone XR及iPhone SE2的相關供應商將可受惠，點名和碩（4938）、可成（2474）、Jabil、鴻海旗下的工業富聯（FII）、台積電（2330）、JDI、緯創（3231）、Synaptics、頎邦（6147）、Minebea、歐菲光、LG Innotek、鵬鼎、臻鼎-KY（4958）、東山精密、台郡（6269）。

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