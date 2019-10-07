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白宮：土耳其即將入侵敘利亞北部！　美軍不支持也不插手

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▲▼ 美軍、土耳其部隊站在庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。攝於2019年9月8日。（圖／路透）

▲紐時分析，此一最新進展可能危及美軍打擊ISIS軍事行動所立下的反恐成果。圖為美軍、土耳其部隊9月8日現身庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）先前的據點。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其將出兵敘利亞北部，根據總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）5日的說法，這場陸空軍事行動旨在「清除邊境地區的恐怖分子組織」。白宮6日晚間11時發聲明強調，美軍不支持、不參與這場作戰，也不會在該區域現身。

綜合美聯社、半島電視台、紐約時報報導，目前仍不清楚土耳其這場軍事行動的範圍會有多廣，土耳其軍隊是否會和美國支持的庫德戰士發生衝突也難以預料。

白宮新聞發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）表示，土耳其出兵敘利亞北部的軍事行動，為那群與美國結盟聯合打擊伊斯蘭國組織的庫德戰士命運帶來不確定性，強調美軍部隊不會支持、不會參此次的軍事行動，也不會在該區域現身。

一名美國高階官員向美聯社透露，敘利亞北部大約有1000名美國士兵，接下來將展開撤離動作。另據紐約時報引述官員消息，當地美軍部隊並不會完全撤出敘利亞，但會有100名至150名美軍部隊人員會在土耳其採取行動之前撤離。

▲▼ 土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

▲ 土耳其目前收容約360萬名敘利亞難民，當局傾向在安全區安置最多200萬人。圖為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／路透）

事實上，艾爾段6日與美國總統川普熱線通話，除了川普邀請艾爾段11月前來華府之外，也提及在敘利亞幼發拉底河（Euphrates River）東岸設置安全地帶相關事宜。

時間拉回8月7日，雙邊官員就已達成部分共識，但相關細節迄今仍喬不攏，始終在安全區延伸範圍、該區由誰掌控主導、哪些組織要被清除等方面存在分歧。

此外，美土之間另個主要摩擦原因在於庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）。因為YPG曾與美國結盟聯合打擊伊斯蘭國組織，是擊敗IS的關鍵角色，但土耳其認定YPG是恐怖組織庫德工人黨（PKK）在敘利亞的分支。

根據土耳其總統府通訊署6日的聲明，安全區的重要性相當高，不但能清除庫德族民兵的威脅，也能讓目前已在土耳其的敘利亞難民重返自己國家。

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