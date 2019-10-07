▲ 新北工商及公司登記簡政又便民，到府收件及超商送件多項服務。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市工商及公司登記家數截至今2019年8月已達29萬7013家，為全國之冠！在1至8月期間，公司登記新增家數為4679家，商號登記新增家數為5179家，工廠登記新增家數為546家，成長力道雄厚，顯示新北市仍是台灣工商首都。

為了服務新北頭家，新北市府持續推出到府收件、隨到隨辦以及超商送件等多項服務，從降低時間成本與提升經營效率方式來與業者一起拚經濟，共同帶動新北市的經濟發展。

經發局長何怡明表示，在工商與公司登記相關的行政程序上，如果能夠幫助每家業者省去1分鐘，就能幫助全新北市業者創造將近30萬分鐘的時間。因此新北市持續推出許多簡政便民的登記服務，讓企業與工廠頭家能更專注在經營管理與拓展業務上。

▲ 新北市政府提供工商與公司登記到府服務，企業頭家免出門就可以快速完成登記申請。

在工商登記方面，市府提供了到府收件與23項速件類別可在30分鐘內完成登記的隨到隨辦服務。在超商送件服務上，除商業登記可於超商送件申辦外，在10月也分開放了三項工廠變更登記可在超商ibon送件申辦。為了讓申辦人不用多次往返奔波格機關，新北市提供了代轉國稅局營業登記服務。

而在一人有限公司申請上，為了提升設立與變更登記的效率，新北市簡化相關文件，並提供線上申辦快速核准服務。讓企業與工廠頭家可以用最有效率、最節省成本、最輕鬆的方式完成登記，以提升效率的方式促進經濟發展。

經發局補充，截至108年8月止，到府收件服務已協助442家工商企業完成登記，並且已有超過50萬件申辦案透過隨到隨辦服務，在短短30分鐘內快速完成登記申請。

同時，商業登記超商ibon送件也幫助將近4000位新北頭家完成登記。過去民眾在申辦登記完成後，需要到國稅局辦理營業登記，現在代轉國稅局營業登記服務已代轉超過14萬件，讓業者減少申辦與交通的時間支出，更專注於事業拓展上。

而在一人有限公司申請上，目前已累計服務675件申請案。未來新北市也將持續推出更多簡政便民的工商與公司登記相關服務，讓新北頭家能夠用最高效率安心拚經濟，用效率來打造安居樂業的便民城市。

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