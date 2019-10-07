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簡直八點檔！60萬買凶殺夫　殺手嫌少「兩邊通吃」…夫找黑道押妻簽本票

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記者白珈陽／台中報導

媲美八點檔！台中市一間工廠柯姓老闆與妻子感情不睦，互相提告，妻子疑出價60萬買凶殺夫企圖詐領保險金，豈料「殺手」竟嫌60萬太少且殺人風險太高，向柯男通報並索取跑路費「兩邊通吃」，柯因此全身而退。柯差點遭妻買凶行刺心有不甘，除自行蒐證，也找道上兄弟拘禁妻子與殺手，逼迫寫自白書、簽本票並以此為據提告，沒想到這些行為反讓柯男吃上組織犯罪條例官司，與其他共犯在此波全國大掃黑中被拘提到案。

▲台中市柯姓工廠老闆疑妻子買凶行夫，找來道上兄弟拘禁妻子並脅迫簽自白書及本票，遭警掃黑送辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市柯姓工廠老闆疑妻子買凶行夫，找來道上兄弟拘禁妻子並脅迫簽自白書及本票，遭警掃黑送辦。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中警方配合警政署同步掃黑，減速治平專案目標計3人、犯罪組織16人，在查獲一起犯罪集團時，意外發現一對夫妻彼此上演諜對諜的戲碼，比本土劇還誇張。

47歲柯姓工廠老闆與42歲王姓妻子長期感情不睦，柯控訴妻子已內神通外鬼的方式，侵占公司數千萬元資產，並對她提出家暴、毀損等告訴；妻子則指控柯與公司女會計有一腿，彼此多起訴訟審理中。

警方調查，2019年4月間，突然有名男子找上柯，告誡他「有人要對你不利」並要求數萬元跑路費、茶水錢，柯心生警惕，找來有黑道背景的40歲林姓友人商討對策，林男也找來多名小弟保護柯的人身安全，柯並準備自行蒐證進行反撲。

直到4月中旬，柯離開工廠時遭一輛自小客企圖衝撞，但柯及時閃開毫髮無傷，柯懷疑是妻子教唆所為，當下就與道上兄弟將自小客駕駛攔下拘禁。

柯男一夥人要求駕駛說出行凶動機及供出其他共犯，這才知道原來妻子為了詐領數千萬元保險金，竟找介紹人仲介3名殺手欲「買凶殺夫」置他於死地，豈料殺手太年輕又缺乏經驗，因此搞砸。

警方追查，4月登門警告並要求跑路費的是其中一名殺手，他考量柯妻才出價60萬就要買一條人命，且要多人分錢實在太過廉價，加上致人於死的刑責很重，若東窗事發既沒有跑路費、遭逮也無安家費，幾經考慮下決定「兩邊通吃」，於是向柯通風報信，想至少先拿一筆錢。

後來另名殺手開車衝撞未果，越想越氣的柯男數天後與林男召集小弟，逼妻子、仲介及殺手共5人寫下自白書，並簽下數十萬元本票，且以自白書為證提告。

不過柯男沒想到，還沒讓妻子、殺手等人受到法律的制裁，自己卻先吃上官司，警方掌握妨害自由、恐嚇罪證，在這次全國掃黑行動中，依組織犯罪條例將柯等6人移送法辦，檢方聲押柯及林男未果，2人以6萬元交保；而王女是否涉嫌「買凶殺夫」，檢警則另案偵辦中。

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