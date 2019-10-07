唐氏症男孩「一見鍾情」認定女病友　結婚27年天天熱戀

▲唐氏症夫妻加雷斯與迪安娜相戀38年，感情還是非常甜蜜。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合報導

來自英國坎布里亞（Cumbria）的加雷斯（Gareth）與迪安娜（Deana）是一對唐氏症夫妻，他們1981年相遇時，就對彼此一見鍾情，交往11年後終於步入禮堂，至今已經結褵27年，不但能夠獨立生活，感情也依然非常甜蜜。根據Metro報導，這一對夫妻是目前維持最久的唐氏症婚姻。

現年55歲的加雷斯表示，對於老婆可說是「一見鍾情」，立刻愛上。他說，遇見迪安娜以前，一共交過3任女朋友，當年也算是一名「非常搶手」的17歲少年，「但是我選擇對的人，那就是迪安娜。」

Gareth and Deana have been inseparable since they were teenagers 由 Metro 發佈於 2019年10月6日 星期日

57歲的迪安娜提到，第一眼看見加雷斯，就被那一頭亂糟糟的金色頭髮吸引，「他當時還留著一把鬍子呢！」2人很快從朋友發展成情侶，交往10年後，終於決定結婚。加雷斯的母親安妮（Anne Tobias）表示，直到2人論及婚嫁之後，才發現他們有多麼認真，「在此之前，我們對於這一段關係都不太了解。」

加雷斯帶著迪安娜到布萊克浦（Blackpool）度假時，終於鼓起勇氣求婚，1992年7月在親友見證之下步入禮堂。安妮認為，這一場相遇彷彿是一場魔法，「真的非常美好，他們完全準備好了，兩人都把誓詞銘記在心中，牧師開始說出誓詞時，他們不是複誦，而是發自內心傾訴出來。」

▲加雷斯表示，維持婚姻就需要彼此包容。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

這一對夫妻每年都去度假，平日會到布特林斯（Butlins）或龐廷斯（Pontins）假日公園遊玩，尤其享受露營，任何事情都喜歡自己動手做，相戀38年依然形影不離。加雷斯目前一周有3天在威廉莫里斯超市（Morrisons）上班，被問及如何經營婚姻時，他回答，「我很包容迪安娜，她也非常包容我。」

根據Metro，加雷斯與迪安娜是目前維持最久的唐氏症婚姻，其次是來自艾塞克斯（Essex）的湯米（Tommy Pilling）和瑪麗安（Maryanne Pilling），他們已經結婚24年。在此之前，紐約的唐氏症夫妻保羅（Paul）和克莉絲（Kris Scharoun-DeForge）結婚25年，但因男方不幸過世，婚姻畫下句點。



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