火箭總管解釋貼文「未道歉」　陸網友更怒：只想賺我們的錢

▲莫雷7日回應先前的挺港發文。（圖／翻攝推特）

記者蔡紹堅／綜合報導

NBA休士頓火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）先前在推特貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片，遭到大陸各界封殺。莫雷7日發推文解釋此事，強調無意冒犯「中國的朋友」；不過，大陸網友顯然並不買帳，仍對相關貼文留言大罵，要莫雷「滾」，並強調「道歉也沒有用了」。

莫雷在推文中表示，「我無意通過推特冒犯火箭隊的粉絲及在中國的朋友們。我只是基於某種闡釋，對一個複雜的事件表達某一種想法。自從那條推文發出後，我有機會傾聽及思考其他角度。」

莫雷還說，「我一直讚賞中國粉絲及贊助商的大力支持，我希望那些失望的人明白，冒犯或者誤解並非我的本意，我的推特只代表我本人，絕不代表火箭隊或者NBA。」

▼火箭隊總管莫雷（左）與球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

莫雷的發文並未被大陸網友接受，仍有眾多大陸網友在相關貼文留言大罵，認為莫雷避重就輕且沒有歉意，「一個字，滾。」「只想賺我們的錢，不尊重我們的國家的意思。」「炒他魷魚，讓他滾。」「就是內心還是支持的意思。」「現在道歉都沒有用了。」

此外，也有許多英文留言是支持莫雷的，除了美國的網友以外，其中還有一大部分都是香港網友。美國網友的留言大多提到言論自由與人權的重要，香港網友的留言更多的是向莫雷表達感謝。

莫雷4日在推特上貼出「支持香港，為自由而戰」的圖片，隨即引起眾多大陸網友的不滿，大陸籃球協會也很快表達反對，並宣布暫停與火箭隊的合作交流事宜。巧的是，大陸籃協的主席正好就是曾在火箭隊打了9年球（2002至2011年）的姚明，協會的發言，也代表著姚明對此事的態度。

▼大陸網友在微博上持續大罵，不認同莫雷的回應。（圖／翻攝微博）



▼推特上的英文留言大多是挺莫雷的。（圖／翻攝推特）

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