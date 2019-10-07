台中別墅遭潑紅漆！2男「穿雨衣＋戴帽子」鬼祟畫面曝　賓士車也遭殃

▲台中一間透天別墅屋主的轎車遭人惡意潑漆。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、廖安莘／台中報導

台中市大里區甲園街一間透天別墅遭人惡意潑紅漆，警方於7日上午接獲屋主報案，隨後立即調閱監視器展開追查，至於詳細事發原因還有待調查釐清。

▲監視器畫面顯示，有2名穿著輕便雨衣及頭戴鴨舌帽的男子拿著兩桶紅漆，鬼鬼祟祟尋找犯案目標。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，被害屋主於7日上午7時許，發現大門上及停在門口的賓士轎車被人潑紅漆，於是馬上打電話報警。警方到場後，立即調閱監視器，發現有2名穿著輕便雨衣及頭戴鴨舌帽的男子拿著兩桶紅漆，徒步走到被害人家門口犯案，隨即迅速逃逸。

屋主表示，並未與人有債務糾紛，不過最近有和鄰居因車禍及網路PO文問題，發生口角糾紛，但也無法確定是否因為這樣就遭到潑漆報復，因此希望警方能協助調查，早日找出犯案兇手。

至於遭潑漆的轎車，屋主也委請清潔公司處理善後。警方表示，目前已受理報案，正調閱監視器展開追查，至於詳細事發原因還有待調查釐清。

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