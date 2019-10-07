韓國瑜下週請假衝選舉？　朱立倫：最後階段一定要全心投入

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨高雄市議員陳致中昨在媒體群組發訊息指出，高雄市長韓國瑜將自10月14日或15日起請假，全力衝刺總統選舉，但韓辦在7日上午受訪已否認此消息。對此，前新北市長朱立倫7日表示，就一位總統候選人，在最後階段一定要全心全力投入。

朱立倫說，他當年是把年度休假休完，因為他的公務資歷比較深，年度休假大約有六十幾天，但是每個人情況不同，一切要尊重韓國瑜的安排，就一位總統候選人，在最後階段一定要全心全力投入，不管是海內外或國內各地，都能看到總統候選人，能夠參與這場選舉的活動。

但韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡上午受訪表示，目前沒有請假，經詢問高雄市新聞局也沒有被告知14、15日要請假，有確定會跟大家說明，競選辦公室認為：縣市首長請假，對城市的責任並沒有停，但該請假時就要請假，不要假借職務資源來選舉。

至於6日馬、郭同台，被解讀韓國瑜又被排擠，朱立倫對此表示，不管是馬總統，或原來同志仍然是好友的郭台銘，大家見面能夠團結、抱抱都是好事，如果有一天朱立倫看到郭董，也希望能握個手、抱一抱，或是韓國瑜碰到也有同樣情節出現，是大家所期待的。

▲朱立倫出席新莊重陽敬老活動。（圖／朱辦提供）

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