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超商也能買「最潮國民電動車」！小7首賣Gogoro獨家新色車款

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▲▼ 小7首賣Gogoro獨家新色車款 。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN首賣Gogoro獨家新色車款。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼與福特六和合作推出預約賞車服務後，小7再攜手Gogoro於今天（7日）推出領先預購 Gogoro 3 Plus 獨家新色「芝麻灰」，全台5500間門市ibon同步開賣，消費者只要至ibon機台預付500元訂金下訂後，即可完成預購。

觀察到電動機車在市場上愈來愈受到青睞，並與超商主要目標客群20～39歲消費者不謀而合。因此，小7這次再與Gogoro攜手合作，首創超商通路「電動機車預購」、「獨家新色」、「獨家贈品」等三大特色。

▲▼ 小7首賣Gogoro獨家新色車款 。（圖／業者提供）

小7指出，今年8月與Ford首度跨界合作，首創國內通路預約服務模式，透過門市預約掌握隱藏接單機會，不到一個月就已賣出超過百輛汽車，也為超商服務駛向新商機；除了高價汽車外，電動機車在環保意識抬頭下，也成為重要代步工具選擇，因此提供在線上官網與線下門市外新選擇。

自10月7日11：00起至10月24日止，消費者透過三步驟就能完成購買Gogoro 3 Plus 獨家新色「芝麻灰」。一、至門市取得車款資訊、至ibon操作預購、櫃檯繳費，二、前往Gogoro門支付尾款，三、領牌交車，接受後續服務，且購車後更能獲得獨家限量Gogoro不鏽鋼冷水杯。

另外，全家便利商店日前則與Uber Eats合作，擴大外送服務範圍至雙北市，消費者可透過Uber Eats APP進入「全家專區」選購超過百項商品，包含鮮食、咖啡飲品、餅乾零食等，甚至連美妝品、盥洗用品等一般日用品也可買。

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