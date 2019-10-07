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人妻挺5月大孕肚就診…一照15cm「血絲纏肉瘤」撐爆子宮　醫雙手抱出：好重！

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記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省揚州市李姓女子日前挺著大肚子來到醫院，苦惱諮詢，「我肚子越來越大，可是卻沒有出現懷孕的症狀，也不知道怎麼回事？」接診後，醫生經過了一系列的檢查後揭開謎底，她並非是懷孕，「而是子宮裡長了一個罕見的巨型腫瘤！」

據《看看新聞》報導，前段時間，李女感覺身體不太舒服，肚子也一天天變大，「身材開始發福，所有人都覺得我是懷孕了！」正當家人疑惑她是不是「懷孕」的時候，她發現異樣，因為自己根本沒有出現懷孕的一系列症狀，身體的不舒服也和懷孕截然不同。

▲▼大陸女子以為懷孕5個月，檢查一看竟是巨型腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

▲人妻以為懷孕5個月，檢查一看竟是巨型腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

這時，李女察覺自己身體可能出現問題，急忙趕到醫院，沒想到被醫生診斷出「子宮裡面有個巨型腫瘤」！

醫生急忙對她進行了手術治療，通過手術將腫瘤切除，雙手抱出這個巨大肉瘤後，全部驚呆了。揚州市婦幼保健院婦產科主任醫師黃靖冰說，腫瘤的直徑達到15公分，重量大概1.5公斤，「把患者肚子撐的像懷孕5個月一樣大。」

目前。李女恢復良好，再過幾天就可出院。黃靖冰表示，子宮肌瘤是一種常見的婦科疾病，35歲以上的女性患病率較高，「女性要定期檢查，注意預防。」

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▼醫生表示，腫瘤把患者肚皮撐巨大。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼大陸女子以為懷孕5個月，檢查一看竟是巨型腫瘤。（圖／翻攝自看看新聞）

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