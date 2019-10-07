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前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

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▲▼煤礦,媒,礦場。（圖／CFP）

▲前法官江國華向北韓國營企業買煤，法務部函覆認為不涉《資恐防制法》。（示意圖與本案無關／CFP）

記者劉昌松／台北報導

前高院法官江國華與兒子江衡，涉嫌在2017年租2艘貨輪到北韓南浦港載運無煙煤4萬多噸至越南轉賣，因當時聯合國已將北韓列為制裁對象，檢調追查江國華父子涉嫌違反《資恐防制法》，卻發現賣媒的北韓國營企業，不在制裁名單內，因此處分不起訴，只以江氏父子等人用假的提貨單向銀行押匯200多萬美金，涉嫌偽造有價證券等罪嫌。

江國華是司法官21期結業，在高院任職時判蘇建和等3人涉強盜殺人案無罪，並當庭釋放，離開法界後，接手家族煤礦買賣事業，擔任律崗、黑航律控公司負責人

檢調是在2018年間接獲線報，指江氏父子涉嫌在2017年8、9月間，租用大陸籍貨輪，到北韓南浦港口接運價值200萬美金的無煙煤4萬多噸，運送到越南轉賣，且江氏父子疑似明知當時北韓被聯合國列為制裁禁運對象，請船長關閉衛星定位、造假航行日誌、並把煤礦偽裝成是出產自俄羅斯。

▲▼台北地檢署。（圖／資料照）

▲檢察官查出，江國華父子為領取賣媒所得200多萬美元，涉嫌偽造貨運提單。（圖／資料照）

但檢方取得美方衛星照片，並搜索找到貨輪在北韓港口停泊費收據，認定江氏父子是從北韓運煤，可是根據買賣契約，賣媒的是北韓國營企業，並非北韓政府，經檢察官函詢法務部，得到的答案是，該國營企業不在制裁名單內，因此認為江氏父子不構成違反《資恐防制法》。

不過檢察官仍然查到，這批無煙煤下游買家以信用狀付款，江氏父子為了領取賣媒所得，又想隱瞞從北韓買礦的資訊，自行假造用來港口領媒的B＼L提貨單，向華南銀行領取200多萬美金，因此依涉嫌偽造有價證券、違反《商業會計法》等罪，起訴江氏父子等人。

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