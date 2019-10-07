海洋清理網改良　成功收集「厚塑片＋0.1cm塑粒」　

▲ 海洋清理網運作影片。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

▲ 海洋清理基金會改良清理網之後，終於成功穩定運作了。（圖／翻攝自臉書／The Ocean Cleanup）

實習記者許祐誠／綜合報導

終於能成功捕撈海洋垃圾了！今年24歲的海洋清理基金會創辦人之一史萊特（Boyan Slat）歷經6年時間，與團隊不斷改良旗下研發的海洋清理網，至今捕撈許多大型漁網和塑膠片，甚至連長度僅0.1公分的塑膠粒也能收集，對此，他也大方地分享清理網改良的關鍵秘密。

根據Science Alert報導，原本史萊特與團隊設計一種裝置，可以像巨型手臂一般，被動地收集海洋垃圾，但系統在2018年年底試用期間，卻遇到幾項障礙，包括設計和製造上的缺陷，導致垃圾又漂回海洋之中。但他們不氣餒，歷經2次改良，加上今年6月推出的「降落傘錨點系統」之後，終於讓清理網可以穩定運作。

形狀呈現U型的清理網類似攔油網，只是經過設計之後，可以藉由洋流被動地收集垃圾，其中最大的設備為一條高密度聚乙烯製成的600米長管道，並連接一條向下延伸3米長的篩網，負責捕撈海洋垃圾。

▼ 海洋清理網是呈現U型的裝置，底下連接3米長的篩網。（圖／翻攝自臉書／The Ocean Cleanup）

▲ 海洋清理網可以依靠洋流被動收集垃圾。（圖／翻攝自臉書／The Ocean Cleanup）

由於第一代清理網的網篩類似裙擺一般，固定在管道底部，反而會造成管道和篩網接合處產生巨大壓力，在2018年底，清理網底部突然出現裂縫，造成18米的管線脫離。為解決問題，團隊決定把攔阻網移至管道前面，並使用吊索連接在一起，接著在網子後方裝上一條類似泳池水道繩的繩索，用於維持形狀。

接下來，便是降落傘錨點系統發揮功能的時刻，研究團隊先在系統上裝上緩速用的降落傘錨點，並嘗試讓系統以反方向的方式旋轉，同時裝上可充氣的袋子，讓系統可以拖曳得更快一點，對此，史萊特在部落格上也高興地稱之為「致勝方法」（winning concept）。

不過，新系統仍需要運轉超過一年，確保可以順利運作之後，才能廣泛地在海洋上設置類似系統，清理人對於環境的的汙染。但重要的是，除了收集垃圾還不夠，由於基金會的目標是每年清理1.5萬噸的海洋垃圾，史萊特提到，未來還需要有可以大量集中垃圾的清理船，負責運回陸地上處理。

值得一提的是，截至目前為止，新系統捕撈到許多海洋垃圾，甚至連原先沒預料到塑膠微粒也成為囊中物，因為塑膠微粒類似火山灰一般，通常會下沉至海底，不太可能漂浮在海面附近。此外，研究人員之一的勒布雷頓（Laurent Lebreton）之前曾表示，系統捕撈到許多被風化的碎屑，看起來都非常舊，目前沒有捕撈到任何塑膠袋或吸管，反而有很厚、很硬的塑膠片。

▲ 史萊特（Boyan Slat）。（圖／翻攝自臉書／Boyan Slat）

事實上，荷蘭創業家史萊特16歲在希臘潛水時，因為發現垃圾比魚還多，開始興起清理海洋垃圾的理念，並在2013年募資創立非營利組織海洋清理基金會（The Ocean Cleanup），並以對抗「太平洋垃圾帶」（Great Pacific Garbage Patch）為目標，決心清理面積是德州2倍大的垃圾島。

2018年9月，他與團隊開始測試系統001號（System001）海洋清理網，當時引起許多人注意，只是過了數個月後，卻出現塑膠漂走、速度不理想，甚至斷裂的悲劇，但對於緊接而來的許多打臉文，史萊特沒有逃避責任，反而向網友表示，進行過程中學習都是很正常的。

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