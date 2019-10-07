皇家幼兒園藤條抽學童還塞密室！家長控：是場騙局

▲受害家長怒控黑心幼兒園把小孩關在密室。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

新北市板橋私立皇佳幼兒園日前遭爆超收學生、違規營業，甚至疑似虐待學生與伙食不佳、爭議，今（7日）受害家長出面控訴，園內環境超糟，超收問題更是嚴重，小孩被轉載到同體系皇龍補習班關在密室，一直生病，不解為何還能繼續經營，陪同立委怒批新北市長侯友宜幼兒安全破功。

立委余宛如、李麗芬今天陪同受害家長舉行記者會，余宛如質疑，此狀況沒有像侯友宜過去嚴厲風行，有捍衛作為，質疑應該有不可告人內情。受害家長表示，當時在幫小朋友找學校做了很多功課，後來選擇了皇佳，也實際去看，校方告知的一切都很美好，但實際進去才發現是場騙局，有很多違規紀錄。

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這名家長說，不解的是，學校還是可以繼續經營，尤其超收問題嚴重，小朋友被載到同體系的「皇龍補習班」，關在密室裡，進去後一直生病，自己工作也因此多次請假，最可惡的是，娃娃車沒保險，反問發生事故找誰負責？且學費跟開立的金額對不起來，是否有逃漏稅狀況。

▲立委陪同受害家長舉行「新北黑心幼兒園大到不能倒？侯友誼幼兒安全破功！」記者會。（圖／記者許展溢攝）

立委們指控，皇龍補習班設置密室用來安置學生，完全枉顧學生安全以及上課品質，對學生權益造成莫大損害。此外園方更有不當管教學生的舉動，朝學生丟擲藤條、以藤條毆打等行為。面對家長要求退還學費等請求，園方竟要家長簽署保密協議書，禁止在外對幼兒園做出批評，否則不予退還。

立委怒批，園方私毫不顧及學童的安全保障，除了以上對學生與家長的侵害外，該幼兒園涉及逃漏稅，屢屢遊走法律邊緣，呼籲幼兒園依法行事，勿一再嘗試挑戰道德及法律底線，也希望教育局提供家長協助，並改善評鑑方式。



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