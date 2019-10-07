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彰化大掃黑！驚見「槍毒柴刀」現金攤滿桌...他扯「被詐賭」逼簽本票也被逮

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記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣警察局9月25日起至10月4日配合內政部警政署執行為期10天的「全國同步掃黑行動」專案，針對彰化105處幫派成員聚集圍事或經常出入場所實施臨檢、搜索，共計檢肅治平目標6人及手下成員33名，合計39名犯嫌到案，並查獲非法槍械2枝、各級毒品16.3公克等贓證物，另查扣犯罪不法所得新台幣13萬5200元及其他各類犯罪91人。

▲▼彰化掃黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲▼彰化日前配合展開掃黑行動。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

彰化此次的掃黑行動，共破獲6起案件！第一起是偵三隊破獲以蕭姓主嫌為首，共4名犯嫌，從2月起涉嫌操縱、指揮手下以恐嚇信件、簡訊及臉書之方式，恐嚇被害人；第二起為芳苑分局破獲，李姓主嫌涉嫌教唆底下4名成員，以持槍恐嚇、毀損等暴力方式恐嚇取財。

第三起為鹿港分局破獲以盧姓主嫌為首的暴力討債集團。盧男因被害人無力償還借款，指揮小弟用恐嚇、傷害、妨害自由等方式脅迫他人，共5人遭警方逮捕，並查扣不法所得共11萬9700元；第四起則為以蔡姓主嫌為首共10人的不法份子，他們誆稱被人詐賭，逼迫受害者交出交出身上財物，並強押簽立本票、汽車讓渡書等，遭和美分局破獲。

▲▼彰化掃黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

第五起為北斗分局逮捕廖姓主嫌等5人。廖嫌等人因懷疑遭被害人出賣，長期以恐嚇、傷害、妨害自由等方式欺壓被害人；最後一起則為陳姓主嫌等共7人，涉嫌操縱、指揮手下以暴力或持槍恐嚇或取不法利得，遭員林分局偵查隊逮捕到案，並查獲不法所得贓款現金新台幣1萬5500元、棒球棍2支、柴刀1支、瓦斯動力槍1支等物。

王惠美7日出席記者會，頒發慰問金給偵破案件有功人員，並表示，「黑道幫派是萬惡之源，為了壯大聲勢，會吸收幫眾、擁槍自重，靠著販毒、經營詐欺集團、不法行業來獲取經濟收入，另外，也會在街頭滋事、暴力鬥毆，對縣民的人身安全及財產造成極大的危害」，因此要特別感謝警察同仁。她也誓言要淨化選前治安。

▲▼彰化掃黑。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲警方查獲不法所得新台幣13萬5200元及槍枝、柴刀等。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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