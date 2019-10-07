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遭恐嚇明年燒店！罷韓食堂國慶日怒推「白賊王套餐」：穿國旗裝免費招待

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▲▼釣客食堂將提告46名涉及毀謗、侮辱的韓粉。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

▲釣客食堂因堅持罷韓立場，頻頻遭到韓粉騷擾。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄鼓山「釣客食堂」因鮮明的政治立場屢屢受到韓粉騷擾，日前更遭網友恐嚇燒店，但老闆仍是無所畏懼，7日上午再度於臉書PO文，10日國慶日當天，「凡穿國旗裝來店用餐者，本店外面有長椅，請自行坐那裡享用，我們提供免費『白賊王餐』，一個空紙碗給您！」

釣客食堂先前因響應罷韓行動，頻頻遭到韓粉騷擾檢舉，國稅局、消防局、衛生局接連登門「查水表」，逼得店家不得不宣布暫停營業，直到7月時才又重新開張，怎料日前業者又遭到網友私訊恐嚇，辱罵「你的破店一無是處」、「等明年幫你燒了」，甚至還以汙穢、不堪的字眼「問候媽媽」，氣得老闆PO文痛批「韓粉水準如此而已」，同時報警提告，要追查該名恐嚇網友IP。

請繼續往下閱讀...

國慶日將至，今釣客食堂再度於臉書PO文，直指國旗已經變成特定人士的造勢工具，「尊重國家、熱愛國家，你的國旗應該在你心中，而不是穿在身上、或者拿著一大支國旗扛在身上到處走動」、「國旗真的不是用來作為造勢工具的，愛國家也不是用一支國旗來表現的！」

「先祝中華民國生日快樂唷！」在狂酸市長韓國瑜一把後，業者於文末宣布，10日國慶當天，「凡穿國旗裝來店用餐者，本店外面有長椅，請自行坐那裡享用，我們提供免費『白賊王餐』，一個空紙碗給您，感受一下當白賊王的樂趣，而且免費！」

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

►罷韓店家遭查水表…又被恐嚇「燒店」　老闆氣：韓粉水準如此

▼釣客食堂5日遭到網友私訊恐嚇燒店。（圖／翻攝釣客食堂臉書）

▲「釣客食堂」遭恐嚇 。（圖／翻攝「釣客食堂」臉書專頁）

▲「釣客食堂」遭恐嚇 。（圖／翻攝「釣客食堂」臉書專頁）

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