　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮鯉魚潭開發弊案定讞　前內政部審委判刑12年將發監

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼花蓮鯉魚潭，鯉魚潭環湖自行車道，花蓮旅遊，花東旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲花蓮鯉魚潭風景優美，但多年前傳出開發弊案，最高法院7日判刑定讞。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區「綠湖國際大飯店開發計畫」官商勾結弊案，當時王姓業者為使計畫順利通過，行賄地方和中央官員，檢方2007年提起公訴。歷經12年審理後，包含多人無罪、撤回上訴定讞，最後僅剩3人繫屬法院，最高法院7日採信更三審見解，將前內政部審查委員李威儀判刑12年、業者判刑1年9月定讞。

本案發生於1999年，當時雙聯建設公司董事長王桂霜，為了讓計畫案能順利完成，涉嫌行賄地方和中央官員和勾結相關銀行人士。包含當時身兼花蓮都計委員的花東縱谷風景區管理前歐姓處長、營建署建管組前謝姓副組長、營建署都市計畫組張姓前課員、前國有財產局花蓮分處江姓前主任、陳姓前專員、王姓前技佐、花蓮縣政府林姓前技士等人，都遭檢方懷疑，收受數萬元到數十萬元不等的賄賂或不正利益。

其中最主要的開發案審查者，是前台灣科技大學建築系教授兼內政部都市計畫委員李威儀，檢方認為他索賄250萬元，並指示自己在學校在職碩士班指導的學生、前東台工程公司董事長藍秀琪，虛構製作「綠湖觀光飯店規劃案」企圖以規劃名義讓賄款合法化。

此外，檢方還查出李威儀教唆內政部都委會兩名承辦人登載不實資料、企圖矇混過關，並再向王桂霜索賄50萬元。案經檢方調查後，對李威儀、藍秀琪、王桂霜3人聲請羈押禁見獲准，全案並於2007年提起公訴，檢方一口氣起訴14名官商、業者。

案件纏訟12年，李威儀等人一度獲判無罪，但也曾被重判13年，全案到了2016年的更三審，僅餘李威儀等3人仍繫屬於法院。花蓮高分院更三審認定李威儀收賄40萬元，判刑12年、褫奪公權6年，藍秀琪收賄210萬元，判刑9年、褫奪公權6年，王桂霜則被以行賄罪，判刑1年9月、褫奪公權1年。全案上訴最高法院，最高法院7日駁回上訴定讞。

買到男友都嚇傻，「Her和她」50項商品限時下殺66折

ET快訊
飛美國給岳父驚喜！挪威女婿超開心「從樹叢跳出大吼」反被一槍射
吃火鍋男友視角！紅豆餅女神「撐爆細肩帶」水滴胸型全看光..3
排放廢水硼超標24倍！中火再犯重大違規　不排除勒令停工
連千毅追不到子涵就開價！「每月10萬，一周陪2天」勾勾纏對話
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

簡直八點檔！60萬買凶殺夫　殺手嫌少「兩邊通吃」…夫找黑道押妻簽本票

彰化大掃黑！驚見「槍毒柴刀」現金攤滿桌...他扯「被詐賭」逼簽本票也被逮

論文寫上床！名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊「老爺」使壞98回：想取代姊姊

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

消防特考洩題助考生　警大前系主任辯：沒拿捏好分寸

婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

快訊／連千毅坐監爽看電視如渡假！高雄地院怒打臉矯正署：全部禁止

前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

亂拆玩具！爸把她送給超商阿伯 萌哥見妹妹被抱走秒爆哭：不要

Sandy得獎飆淚：今年真的沒靠憲哥　吳宗憲「我一輩子把獎讓妳」ＱＱ

蕭敬騰.林宥嘉.Lulu預錄感言超敢講　沒得獎：不能接受...得獎的話「實至名歸」！

PO文刷掉批韓台大生！下場慘了　爸現身苦訴：跟兒大吵架

「一個民主國家要靠殺人撫慰人心」　《我們與惡的距離》關於自責與失控的眼淚

簡直八點檔！60萬買凶殺夫　殺手嫌少「兩邊通吃」…夫找黑道押妻簽本票

彰化大掃黑！驚見「槍毒柴刀」現金攤滿桌...他扯「被詐賭」逼簽本票也被逮

論文寫上床！名彩妝師搭上已婚指導教授　甜喊「老爺」使壞98回：想取代姊姊

瞎掰草藥水治癌症...她喝半年乳癌0期變4期　報警求救：我不想死

前法官向北韓買煤　法務部：不涉《資恐法》…起訴違法押匯200萬美金

消防特考洩題助考生　警大前系主任辯：沒拿捏好分寸

婚後入獄老婆跑了　夫等17年才放棄「連媽媽過世也沒回來」

違規停車「找不到駕駛」員警仍開單　結果出爐...罰單被撤銷

快訊／連千毅坐監爽看電視如渡假！高雄地院怒打臉矯正署：全部禁止

前法官江國華與其子向北韓買煤轉賣！還偽造提貨單…今遭檢方起訴

高雄街頭國旗插好插滿！　Wecare狠酸韓國瑜：不如認真上班市長做好做滿

連尿布都脫！1歲4月大寶寶探監　遭女警脫衣「全裸搜身」

恬娃認了長年被包養！　「當小三比當原配幸福」

蒙面法生效後首案！香港2男女凌晨「涉堵路戴口罩」獲保釋

99重陽節安平觀音亭銀髮平安宴　祝老菩薩呷百二

吳景欽／刑後強制治療的違憲危機

便利商店也賣Gogoro！限定新色「芝麻灰」只有7-ELEVEN買得到

劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

Angelababy露肩空降釜山電影節！黑裙頒獎卻遭酸「像穿垃圾袋」

金馬報名件數歷年第2高！中國大陸禁參加　《返校》片名變XX被消失

社會熱門新聞

軍校生車震人妻！光溜溜辯：只是..

桃園客運司機性侵女學生！竟上訴..

爭風吃醋4女亂鬥　連千毅後宮網..

連千毅遭爆看電視配滷味！矯正署..

訂房網疑個資外洩！228會員慘..

高雄地院怒了！禁止連千毅看電視

連千毅包爆假貨　網友秒懂：突然..

看板女兵爆遭性騷擾　少將記過調..

「我的手沒有髒！」前竹聯蘭堂主..

車併3排停！三寶下秒爽開車門　..

名醫柳林瑋涉猥褻3女　檢提起公..

無照騎士雙載過彎自摔　後座少年..

妻甜喊新歡北鼻　夫求償百萬慘輸

2男爭執遭開槍爆腿　法官只判傷..

更多熱門

相關新聞

張淑晶遭判5年半　稱「衝庭」又晃點

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭檢方追加起訴，一審判刑5年6月。案經上訴，二審高等法院上月底首度開庭時，張淑晶竟無故不到庭，晃點法官。法官排定7日再度開庭，但開庭前她竟打電話說自己「衝庭」，臨時請假。法官決定先調查張婦是否有合法請假事由。

司改兩周年　司改團體提建言

尤美女／《境外勢力影響透明法》強化民主

持槍強盜退休警開設賭場　二審均重判

港禁蒙面　陸委會：應本於自由價值

關鍵字：

法律人權鯉魚潭審查委員判刑收賄護航更審最高法院內政部綠湖飯店

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

他真的拿到「連千毅發財金」　看到金額傻眼

陪連千毅賣遊艇！「23歲千金辣模」超狂背景起底

吃火鍋撈出「護墊」女客求償3千萬　結局出爐

連千毅「交往每月給10萬」勾勾纏子涵對話曝光

即／韓國瑜「確定請假」　議員爆料了

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

哈吉貝最快周二轉強颱大迴轉　連假天氣出爐

孫安佐約砲「掌聲片瘋傳」！米砂出聲

愛犬四肢僵直　她哭喊下秒看傻眼

遭爆65元花生湯用罐頭　老闆認了

妹子一秒神停車！反遭網轟「三寶王」

跟連千毅買包安太座「YSL變Y8L」

「隱性渣男」摩羯上榜2次！唐綺陽列「2019下半出軌星座」

花枝攤遭起底！韓粉爸嚇傻：被全家罵

國慶連假「北中南東」天氣出爐

更多

最夯影音

更多

「65元花生湯」遭爆用罐頭+糖水 花蓮鋼管紅茶老店：有人要吃嗎

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

《聲林之王》拿下綜藝節目獎！！　11分鐘再看一次聲林追夢旅途..

賈靜雯出道30年終於封后　謝謝「用過氣女藝人」：看見我的努力！

金鐘54的得獎瞬間　恭喜所有得獎者！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面