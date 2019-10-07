花蓮鯉魚潭開發弊案定讞　前內政部審委判刑12年將發監

▲花蓮鯉魚潭風景優美，但多年前傳出開發弊案，最高法院7日判刑定讞。（圖／記者蔡玟君攝）

記者吳銘峯／台北報導

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭風景區「綠湖國際大飯店開發計畫」官商勾結弊案，當時王姓業者為使計畫順利通過，行賄地方和中央官員，檢方2007年提起公訴。歷經12年審理後，包含多人無罪、撤回上訴定讞，最後僅剩3人繫屬法院，最高法院7日採信更三審見解，將前內政部審查委員李威儀判刑12年、業者判刑1年9月定讞。

本案發生於1999年，當時雙聯建設公司董事長王桂霜，為了讓計畫案能順利完成，涉嫌行賄地方和中央官員和勾結相關銀行人士。包含當時身兼花蓮都計委員的花東縱谷風景區管理前歐姓處長、營建署建管組前謝姓副組長、營建署都市計畫組張姓前課員、前國有財產局花蓮分處江姓前主任、陳姓前專員、王姓前技佐、花蓮縣政府林姓前技士等人，都遭檢方懷疑，收受數萬元到數十萬元不等的賄賂或不正利益。

其中最主要的開發案審查者，是前台灣科技大學建築系教授兼內政部都市計畫委員李威儀，檢方認為他索賄250萬元，並指示自己在學校在職碩士班指導的學生、前東台工程公司董事長藍秀琪，虛構製作「綠湖觀光飯店規劃案」企圖以規劃名義讓賄款合法化。

此外，檢方還查出李威儀教唆內政部都委會兩名承辦人登載不實資料、企圖矇混過關，並再向王桂霜索賄50萬元。案經檢方調查後，對李威儀、藍秀琪、王桂霜3人聲請羈押禁見獲准，全案並於2007年提起公訴，檢方一口氣起訴14名官商、業者。

案件纏訟12年，李威儀等人一度獲判無罪，但也曾被重判13年，全案到了2016年的更三審，僅餘李威儀等3人仍繫屬於法院。花蓮高分院更三審認定李威儀收賄40萬元，判刑12年、褫奪公權6年，藍秀琪收賄210萬元，判刑9年、褫奪公權6年，王桂霜則被以行賄罪，判刑1年9月、褫奪公權1年。全案上訴最高法院，最高法院7日駁回上訴定讞。

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