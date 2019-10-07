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雲端最前線／國民黨內鬥傳聞連環爆！吳敦義領導不力惹眾怒？

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新聞節目中心／綜合報導

馬郭同台，郭董批夫人干政 誰家夫人有此特異功能呢? 郭董推薦黃健庭擔任首都市長。柯P接棒人選提前佈局？吳敦義列不分區首位引發黨內諸多反彈聲浪，再加上在選前百日「臨陣換將」，吳敦義的領導威信岌岌可危，吳主席是領導無力還是領導太用力甚至用錯力？《雲端最前線》7日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、民進黨立委參選人蔡沐霖、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

距離2020總統與立委選舉剩下不到100天，國民黨內部紛擾不斷。外傳國民黨主席吳敦義將列不分區首位，就有藍營立委參選人串聯抗議，並懇請黨中央不要拿出一份「夕陽」不分區碎紙機名單，請黨中央提出一份具有「五比」專業、改革、視野、多元且世代傳承的「朝陽」不分區立委吸票機名單。

▲▼吳敦義出席國民黨醫療委員會成立大會。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者黃軍瑋攝）

另外，此次立委選舉不分區席次，第三勢力約有10席空間，但民眾黨的主要對手就是時代力量，然而親民黨、一邊一國行動黨、喜樂島黨等也伺機而動，預料民眾黨不可能囊括，倘若區域立委拿不到5席，僅靠不分區席次，民眾黨將難以跨進10席目標。據了解，各黨在不分區立委的徵詢都低調進行，檯面下角力激烈。由於國民黨、民進黨的當選席次較多、機會也大，如果排入安全名單，幾乎十拿九穩，這是吸引社會賢達的主要誘因，並且是卡住人才，讓重頭開始的民眾黨、處於分裂的時力黨，在尋找不分區時面臨困境。《雲端最前線》7日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員徐巧芯、民進黨立委參選人蔡沐霖、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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