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陪未婚妻試婚紗…卻一字排開「爆乳設計」！　網納悶：不成文規定？

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▲▼ 婚禮,婚宴,結婚,新娘,婚紗。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不少婚紗胸前都特別設計過，讓新娘看起來上圍更豐滿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃可昀／綜合報導

一名即將要步入禮堂的男網友最近陪未婚妻去試婚紗，他們挑了好幾件來試穿，也參考了不少模特兒的照片，但他突然發現，「幾乎每一套都會爆乳」，即使是上圍比較小的女生，也會硬擠出一條溝，他認為簡簡單單的白紗就很美了，為什麼婚紗都要設計成爆乳呢？

原PO在PTT表示，「就算是真的沒什麼胸部的，也一定會擠出來」，胸前的性感設計幾乎成了每件婚紗的固定公式，反而典雅、保守的婚紗相對少見，他覺得其實女生披上白紗的樣子已經很漂亮，不需要另外靠爆乳抓住大家目光。

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▲▼結婚,婚姻,婚紗,新娘,婚禮。（圖／pixabay）

▲典雅風格的婚紗也很多，全看新娘自己的愛好。（示意圖／pixabay）

有網友也好奇地說，「我也覺得很奇怪，婚禮或謝師宴，甚至那些頒獎典禮幾乎每個都爆乳，露奶是一種不成文規定嗎？」其他網友表示，其實很多新娘穿稍微性感的禮服，只是想要展現自信，並非真的愛露，「爆乳就是展示自信。」「女孩最美麗的一天。」

也有人指出，每個人的愛好不同，喜歡穿性感或典雅的婚紗都是依照個人喜好，「女生本來就有權決定如何展現自己的身體，禁止女生露乳才是古代父權思想。女生出席正式場合也可以選擇不露乳的旗袍或禮服，完全就是個人意志。」

還有網友表示，其實近幾年的婚紗風格大量增加，很多店家也有推出設計較優雅的款式，因為越來越多女生喜歡走氣質路線，「其實擠乳已經不流行很久了，感覺台灣婚紗業的美感還沒到那吧。」「今年陪老婆挑婚紗，聽她說爆乳款式比去年的少了。」

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