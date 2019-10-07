▲ 深植災害知識，「土石流自主防災社區」運轉不間斷。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為使土石流潛勢社區民眾持續保有土石流防災知識及相關應變能力，新北市農業局辦理「土石流自主防災社區培訓」，不僅將村里空拍影像融入課程中，強化社區民眾的防災危機意識，提升社區防災知能，加深民眾土石流相關知識。

「土石流自主防災社區培訓」透過空拍影像，認識自身與土石流潛勢溪流相對位置，使民眾了解土石流潛勢溪流災後治理狀況及治理後對社區的保護作用，透過兵棋推演紙上模擬土石流可能發生位置，並進一步以防災調查成果為基礎，規劃執行為社區量身打造之實際操作演練。

▲ UAV無人載具空拍潛勢溪流影像。

農業局長李玟表示，2015年蘇迪勒颱風與2017年0602豪雨事件仍讓人記憶猶新，因此農業局持續辦理土石流防災教育藉此向下扎根，提升社區自主防災意識，傳達大眾土石流防災觀念，達成全民防災教育之目標。

2017年0602豪雨事件造成部分地區聯外道路中斷，而金山區永興里的山區對外道路也曾因豪大雨造成山崩而中斷，使民眾孤立無援受困在山區。新北市農業局於2019年9月5日舉辦金山區永興里土石流自主防災培訓課程。

永興里長許瑞林表示，一直到遇到了上次心驚驚的斷水斷電驚魂，許多里民才會知道大自然的力量其實是很恐怖的，過程中也才了解「人必自救而後人救之」，民眾必須要有基本的防災知識，面對災害時才不致驚慌失措；經過此次市府安排自主防災培訓課程後，讓居民面對下次災害來臨時更能處變不驚，即時疏散到安全處所，減少傷亡發生。

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▲ 金山區永興里民眾講述受災經過。

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