劉在錫節目提「反送中」　陸字幕組「自行刪除」片段...網掀戰：怕啥呢！

▲男學生選擇回答香港方面的問題。（圖／翻攝自bilibili）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港持續近4個月的示威運動備受國際關注，亦成為不少電視節目的題材，由韓國「國民MC」主持的綜藝節目《劉Quiz On The Block 2》就是其中之一。不過，近日大陸知名字幕組「鳳凰天使」卻將有關香港示威的片段刪除，引發大批網友討論，儘管不少人表示支持，但多數人斥責稱「真的很討厭綜藝去涉及政治」。

▲中間問答環節被刪去。（圖／翻攝自bilibili）

作為劉在錫首次在tvN亮相的綜藝節目，《劉Quiz on the block》是一個以問答為主線的節目，2位主持劉在錫與曹世鎬會走訪韓國各大街頭，隨意找路人，讓他們回答由劉在錫發問的題目，成功連續答對5題的觀眾，便可獲得電視台準備的100萬韓幣獎金。

然而在9月17日播出的節目中，慶熙大學學生梁敏錫（音譯）選擇回答與香港有關的問題，劉在錫發問，「這個物件最近在香港反送中示威中出現，被視為『反抗』的象徵物，這個東西是什麼？」

劉在錫又提示，稱「2014年的香港示威正是以此物件命名」，梁敏錫回答了「頭盔」，但正確答案為「（黃色）雨傘」，因此該學生與獎金失諸交臂，不過仍抽到「荷葉雨傘」作安慰獎。

▲網友對字幕組的作法持不同意見。（圖／翻攝自bilibili）

這部綜藝節目在大陸網路上亦有播出，由「鳳凰天使」提供簡體中文字幕，不過有網友發現，9月17日節目的片段遭剪輯，令梁敏錫沒有玩遊戲便直接跳到抽安慰獎環節。有看過完整節目的網民則推測，「鳳凰天使」為了能通過大陸網站審查和避免引起爭議，所以刪除與香港示威有關的節目內容。

此事引發大量討論。有網民不滿「鳳凰天使」剪去香港片段，「怕啥呢」、「沒必要吧。。。也要聽聽別人的想法啊」、「自作主張剪掉了？對自己多不自信都不敢被討論？」、「還是覺得沒必要剪切，是真實問了的問題而已」、「這都能剪也是對自己太不自信了」。

但也有人支持字幕組，「不剪掉可能我們連這集都看不到了」、「不剪過得了審嘛小可愛們」、「見了就說明不適合中國觀眾 何苦自己去找來受罪」，亦有人指責節目，「問這種問題，一綜藝節目也過管閒事」、「真的很討厭綜藝去涉及政治，你們以什麼立場來談呢」。

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