國旅卡限制大放寬！旅遊業憂「排擠效應」　周永暉：8千元仍要用在旅遊

▲國旅卡放寬開放珠寶銀樓業加入。（示意圖／ETtoday資料照）

記者賴文萱／台北報導

行政院拍板，自明年元旦起，放寬國民旅遊卡消費限制，不僅平日可用，先前未列入的珠寶銀樓業也將解禁。不過，此舉引起旅遊業者和立委反彈，酸諷乾脆改名叫「消費卡」算了。對此，觀光局長周永暉解釋，僅是放寬「可自行運用額度」限制，1萬6千元裡面的8千元要用於旅遊的部分沒有變，不會影響到旅遊業。

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▲國旅卡限制放寬，不僅平日可用，先前未列入的珠寶銀樓業也將解禁。（圖／截取自網路）

現行的國旅卡使用規定，公務員只有在休假時才能使用，如果平日要用就得請半天假，雖然最高可請領的額度達到1萬6000元，卻不能用於珠寶銀樓業。行政院長蘇貞昌指示對此進行檢討，人事行政總處則證實，將自2020年1月1日起放寬使用限制，不僅平日下班時間可以使用，連珠寶銀樓業也將解禁。

▲周永暉解釋國旅卡放寬，僅是調整「可自行運用額度」部分。（圖／記者賴文萱攝）

立法院交委會7日審查交通部觀光局觀光發展基金預算，立委鄭寶清關心，國旅卡放寬後是否會影響到旅遊業？周永暉解釋，國旅卡主要是用於食宿遊購行，1萬6千元的額度中，有8000元要用於旅遊，另外8000元用於消費，這次觀光局配合行政院檢討，但僅有消費部分放寬限制，因此不會影響到旅遊業。

▲周永暉表示，國旅卡8000元要用於旅遊限制仍維持。（圖／記者徐文彬攝）

周永暉表示，觀光局在參與會議時有表達，希望維持8000元要用在旅遊的部份，他說，因為過去在沒有此限制時，旅遊類消費僅占20%，但自從有了用於旅遊部分的限制後，占比則提高到55%。

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