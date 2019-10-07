【廣編】孕婦也當網美！拍出你的寶貝　110個獎項等你抽！

▲「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動。

圖、文／衛生福利部國民健康署提供

孕婦照網路徵件活動開跑

「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」網路攝影徵集活動在10月1日開跑，只要將活動標籤貼到懷孕肚皮上，或是手繪活動主題在孕肚上拍照上傳，就能獲得抽獎機會。此活動首獎5000元禮券，另有廣告創意獎：空氣清淨機，額外贈送給最具創意的10名投稿者。主辦單位衛福部國民健康署歡迎懷孕的民眾，或是身邊有懷孕親友的民眾前往參加。

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每年10月11日為「台灣女孩日」

聯合國在2011年宣布10月11日為「國際女童日」（International Day of the Girl），主在提高世界對於女孩面臨不平等待遇的認知，並提升女孩在各方面的權益。台灣在2013年也跟進，訂立每年10月11日是「台灣女孩日」，並積極推動「提升女孩權益行動方案」。

女孩男孩都是寶 偏好生男孩的民眾比例下降

亞洲國家因存在重男輕女文化，至過往出生性別比失衡，隨著性別平等政策推動與時代的改變，現今男女平等的議題已漸漸受到重視，偏好生男孩的民眾比例已下降。今年衛福部國民健康署舉辦的攝影徵件網路活動「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」，旨在傳達「女孩男孩都是寶」的核心理念。尚未出世的胎兒，爸媽最重視的家庭成員，沒有什麼比平安健康誕生更重要！

▲攝影徵集活動作品示意圖。（圖／Shutterstock）

※「挺大肚迎寶貝‧我拍照我驕傲」攝影徵集活動



活動日期：即日起至11月16日

參與資格：具備中華民國國籍者 活動獎項：共110個獎項，最大獎5000元禮券，廣告創意獎-空氣清淨機。

我要報名：https://ppt.cc/fOcR5x

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