好朋友放閃音樂節11/9在華山！年年秒殺的「DIY手作料理」現在報名衝一波

▲雲友們久等了！《ETtoday新聞雲》一年一度的盛會「好朋友放閃音樂節」將在11/9登場，當天除了聽音樂、逛市集，不免俗的還有每年開放報名就秒殺的「DIY手作料理」課程。（圖／ETtoday）

生活中心／綜合報導

每到11月就是參加《ETtoday新聞雲》音樂節的時候！今年的音樂節主題已在近日揭曉，「好朋友放閃音樂節」要幫廣大雲友們大聲說出「單身有理、放閃無罪」，不管你是單身還是手牽另一半，11/9（六）在華山1014文化創意產業園區，就是大家揪友同行或是大放閃光彈的集散地！

當天現場除了有大咖歌手輪番上陣，鐵粉們一定還會敲碗好奇「今年有DIY手作課可以報名嗎？」每年音樂節周邊的創意手作課程，都是一推出就秒殺的超熱門活動，藉由簡單好上手的步驟，讓參加的雲友不只在音樂節當天可以體會手作料理的樂趣、有玩又有得吃，回到家以後，想做的時候也可以輕鬆露一手，可說是從小孩到大人都難以抗拒DIY料理課的強大吸引力。

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今年「好朋友放閃音樂節」的DIY手作料理課，特別邀請到在「愛料理」平台累積上萬粉絲的料理部落客「布魯媽媽」，現場帶大家一起做可愛又有創意的三角飯糰！每到換季，孩子總是沒胃口？平假日想揪情人做些簡單的輕食、出門野餐，卻不知該如何下手嗎？簡單好做，又能自由增添豐富配料的三角飯糰，就是不會出錯、又能補充滿滿元氣的好幫手。

這次，布魯媽媽預計帶來她的私房食譜和秘密武器，那就是利用專為手作飯糰而生的「元本山DIY三角飯糰海苔」，夾入不難準備的玉米鮪魚和鳳梨蝦球等食材，壓一壓、捏一捏就是一顆漂亮又好吃的三角飯糰。幾乎沒有人不愛的玉米、鮪魚，以及滋味酸甜、口感舒爽的鳳梨蝦球，一口咬下，多層次的口感與濃郁滋味，讓戀愛幸福感油然而生，好吃到說不出話，只能在心底刷一排愛心！

▲和曖昧對象約會出遊，想秀一下廚藝？玉米鮪魚口味的飯糰做起來超EZ，是絕對不會出錯的品項和口味！（圖／ETtoday）

▲ 沒想到口感Q彈又juicy的鳳梨蝦球，和白飯、爽脆海苔一起捏成三角飯糰也超對味，讓食慾不佳的小孩瞬間胃口大開。（圖／ETtoday）

▲現任桂冠親子廚藝教室講師，曾出版《布魯媽媽的幸福食堂》、《好想幫你帶便當》的布魯媽媽，11/9將現身「好朋友放閃音樂節」，帶領幸運的雲友們一步步做出美味的三角飯糰。（圖／ETtoday）

為了回饋廣大雲友每年對於「手作料理課」的支持，即日起～10/23（三）18：00為止，上網填寫個人資料，就有機會抽到當天13：30～14：30、15：00～16：00、16：30～17：30，3個活動場次各20個的免費名額！兩款三角飯糰教學＋食材提供＋元本山三角飯糰海苔＋貼紙（三種款式擇一不指定）一次拿好拿滿、做好做滿，絕對幫放閃情侶增添滿滿幸福感、好友揪做培養默契、爸媽帶小孩一起更能度過難得的親子好食光！

好朋友放閃音樂節

時間：2019年11月9日

地點：華山文創產業園區

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