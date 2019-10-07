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「直播主之亂」打亂高雄治安　市刑大「掃黑總動員」逮前竹聯幫堂主

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▲▼ 掃黑總動員 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄市刑大在連續10天的掃黑行動中，逮捕了52名不法份子。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

9月份高雄「直播主之亂」擾亂高雄治安後，高雄市刑大加強「淨化選前治安」，針對佈線已久的幫派、地下錢莊、地下匯兌進行掃蕩，在9月底止到10月初共10天，破獲多個暴力組織，查扣刀棍、槍械等物品，共逮捕52人，其中有9人還是治平對象。

▲▼ 掃黑 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方在小港機場逮捕前竹聯幫堂主任姓男子。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 掃黑 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方在任姓男子大樓住處的地下室查獲17把槍枝，其中1把為制式衝鋒槍。（圖／記者洪正達翻攝）

市刑大表示，有鑑於組織幫派常挾非法槍械經營地下錢莊與地下匯兌對治安造成隱憂，為整合力量集中打擊非法槍械及組織幫派，從9月25日起到10月4日配合內政部警政署規劃，針對非法槍械、組織幫派、地下錢莊與地下匯兌進行掃蕩，共計查獲治平對象9人，成員43人，查獲制式衝鋒槍1把、各式改造長、短槍共14把與空氣槍3把，其中地下錢莊計13件39人、地下匯兌2件10人，查扣現金114萬、相關帳冊、借據及西瓜刀、鐵鎚、球棒等證物，並同步在市區168處路口設置臨檢點，徹底過濾可疑人車。

據了解，市刑大這波掃黑對象中，掌握到一名擁槍自重的李姓男子，將1把制式衝鋒槍以及6把改造長短槍藏在住處大樓的地下室，但李男卻在行動前一天出國，專案人員進一步掌握其回國時間到機場等候，待李男入關後立即將他逮捕，不過李男到案時矢口否認持有槍枝；另名竹聯幫任姓堂主日前遭指控經營賭場，並涉嫌暴力討債及恐嚇，專案小組查出，一名女賭客欠債5萬元，遭任男率眾到住處潑漆恐嚇，害女子不敢回家，還因此罹患憂鬱症，日前持拘票逮捕任男時，甚至查獲了毒品海洛英33.9公克、安非他命22.9公克，訊後依恐嚇、妨礙自由、殺人未遂送辦，遭法官裁定收押。

▲▼ 掃黑總動員 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方在其他檢肅的對象中查獲許多刀械、棍棒。（圖／記者洪正達翻攝）

另外，9月份高雄直播主之亂中，自稱統促黨副主委，且有幫派背景的「源哥」，涉嫌率眾到二聖路寵物店砸店，3日落網後向警方供稱當時只是路過，並未涉案其中，不過仍依妨礙自由、殺人未遂罪送辦，法官訊後裁定5萬元交保。

市刑大強調，為維護治安，將持續對可能衍生犯罪之場所、路段執行臨檢與路檢，對犯罪者予以痛擊，日後將針對犯罪組織、聚眾鬥毆分子其賴以維生的場所，持續向上溯源追查，並運用「第三方警政」策略執行「行政干預」，維護市民安全。

▲▼ 掃黑總動員 。（圖／記者洪正達翻攝）

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