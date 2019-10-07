白色聯盟公布不分區立委　楊志良點頭加入「蜂蜜檸檬」戰隊

▲楊志良、吳蕚洋。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選進入倒數階段，許多第三勢力政黨都瞄準進軍國會殿堂。其中因「蜂蜜檸檬」在北市長選戰中爆紅的吳蕚洋創立政黨「白色聯盟」，找來前衛生署長楊志良擔任委員會召集人，並推薦他擔任不分區立委。

白色聯盟執行長吳蕚洋將在8日召開記者會公布不分區立委名單，第一波提名的人選有楊志良博士、李文博士和張靜律師。

這次白色聯盟進軍國會，並請楊志良擔任政黨聯合委員會召集人，也歡迎友黨加入統合第三勢力，進軍立法院，希望實現理念，盼台灣能擺脫藍綠兩黨惡鬥。

根據記者會流程安排，吳蕚洋將在會中回顧白色聯盟第一波國策「防政治跳蚤法案」，並接著宣布第二波國策「恢復徵兵制，女性服社會服務役」，楊志良補充復徵兵制的內容，以女性社會服務役為主，目的是永續台灣。

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