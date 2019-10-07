點亮守護燈陪伴返家路　新營警為長者裝車燈守護夜間行車安全

▲如果家中長者所使用之交通代步工具有需要安裝氣嘴式腳踏車燈或太陽能式後座燈者，可於活動當日將腳踏車騎至活動現場，免費幫民眾安裝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局為提高長者道安風險意識，打造安全行車環境，將於10月9日10時至12時，在新營區月津國小辦理「點亮守護燈，陪伴返家路」交通安全宣導活動，免費替長者腳踏車安裝氣嘴式腳踏車燈或太陽能式後座燈，猶如「火金姑」螢火在夜間點亮，伴隨著年長者返家道路。

警方說，經統計台南市65歲以上人口於2018年已達15.03％，已超過世界衛生組織（WHO）定義之「高齡社會」（14％），而新營區、柳營區及鹽水區65歲以上人口比率又更高，分別為16.1％、20.7％及19.7％，因為新營區以退休人員居多，而鹽水區及柳營區則為鄉村型聚落，居民結構多偏高齡化，腳踏車因輕便，又常為年長者代步交通工具，因其行駛穩定度較差，容易受到外力（季節風、陣風或大型車快速通過所產生的氣流等）影響而傾倒；經統計2019年A1、A2類死傷交通事故年齡層，其中65歲以上佔18.5％，顯見降低年長者交通事故為重點工作。

新營分局再次提醒民眾，如果家中年長者所使用之交通代步工具有需要安裝氣嘴式腳踏車燈或太陽能式後座燈者，可於活動當日將腳踏車騎至活動現場，由新營分局員警免費幫民眾安裝，守護長者行的安全。

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