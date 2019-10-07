中正大學顧曉雲獲吳大猷先生紀念獎　從英國教育史反思台灣教改

▲中正大學教育所副教授顧曉雲獲科技部「吳大猷先生紀念獎」。（圖／中正大學提供）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

中正大學教育所副教授顧曉雲長年深入研究英國二次大戰期間的民主論述與教育改革，並撰寫專書，日前更拿下科技部「吳大猷先生紀念獎」。由於近年政府推動十二年國民教育，顧曉雲將英國教育史與台灣教育改革相互對照，藉此反思台灣教育制度改革背後，所預設的價值立場是否真正達到民主社會中的平等。

「制度會受到國家、歷史、文化等限制，但是思想可以跨越時代、跨越國家。」研究英國教育史看似與台灣無關，但顧曉雲認為，從英國教育的社會主義觀點，能重新看待台灣教育制度改革。顧曉雲表示，相對英國教育社會主義認為所有的孩子無論出身背景都有接受教育或被國家照顧的權利，資本主義導向的台灣社會氛圍卻把教育當作可以買賣的貨品。她更舉例，私立學校本是彌補公立學校的不足、提供家長多元化的選擇，然而貴族學校紛紛設立，只有少數經濟無虞的家庭能夠負擔高昂的學費，弱勢家庭只能望之興嘆。

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「十二年國教是培養公民應有的基本素養，為什麼有些孩子是例外？」近來十二年國教上路，顧曉雲也對免學費、自願非強迫入學等政策，提出不同見解。顧曉雲指出，目前政府僅規劃學生就讀高職免學費，可能變相誘導部分適合高中教育的孩子因家庭經濟考量而選讀高職。她還提到，雖然政府不強迫15歲以上的孩子繼續升學及提供輔導方案，但不繼續升學的孩子多半來自下層階級，反而加劇台灣社會階級化的現象。

為了獎助與鼓勵國家學術菁英長期投入學術研究，及持續提升學術表現，科技部每年皆選出45名年齡42歲以下的傑出年輕學者頒贈「吳大猷先生紀念獎」。獲獎者除了獲得科技部頒發獎牌、30萬元獎金，亦可提出一件吳大猷先生紀念獎研究計畫經費補助。

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