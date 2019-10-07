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看準台商布局時機　貿協赴日、韓推廣2020台北國際汽配展

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▲▼福岡說明會現場日商對臺灣車電產品高度關心。（圖／貿協提供）

▲福岡說明會現場日商對臺灣車電產品高度關心。（圖／貿協提供）

記者余弦妙／台北報導

近日，日韓貿易關係緊張，外貿協會看準正是台商佈局及進入日韓汽機車零配件市場最佳時機。近日派員赴日本及韓國推廣2020年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」及「台灣國際機車產業展」，分別於9月30日在日本大阪、10月2日在日本福岡及10月4日在韓國首爾辦理市場及產業說明會，並邀請國內知名行車紀錄器製造大廠「大通電子股份有限公司」執行長王英隆共同擔任講師，三場共吸引86位日韓廠商參加。

貿協指出，日本為全球汽車製造大國，在汽車產業發展一向為亞洲前驅。而日本也是「台北國際汽車零配件三合一展」最大買主來源國，其中又以同期舉辦之「台北國際車用電子展」最受日本買主矚目。

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貿協表示，在大阪日航酒店及10月2日在福岡大倉飯店皆針對目前臺灣汽機車零配件產業現況及車用電子產業市場發展說明，兩場分別吸引33家及31家日本廠商參加，另有日刊自動車新聞及日本物流新聞等日本重要媒體到場參加。會中日商提問踴躍，且對於台灣行車紀錄器製造之技術成熟度和創新設計充滿興趣，亦表示相當期待明年展出內容。

此外，貿協發現，韓國汽車內需市場近年雖不若往年旺盛，但由於新車換車率下降，售後服務市場需求增加。且近日因日韓貿易關係緊張，多數韓商表示未來將轉向台灣採購。

貿協就在10月4日在韓國KINTEX展覽館舉辦台灣汽配市場及展覽聯合說明會，當天亦為韓國國際汽車零配件暨改裝車展之展期，吸引了許多參觀業者及參展廠商到場，共有22家韓商參加。現場氣氛熱烈，韓商表示對於台灣電動車用電池相當有興趣，且有韓國汽車組裝廠希望明年來台採購儀表板、車體零件及車身保養美容用品等產品。

貿協指出，2020年「台北國際汽車零配件展」、「台北國際車用電子展」與「台灣國際機車產業展」將於2020年4月15日至18日在南港展覽館1、2館展出，預計徵集1450家參展廠商，使用3850個攤位，規模將較往年更加盛大。

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