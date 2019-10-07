中美晶9月營收7.01億元　連三月增加

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記者周康玉／台北報導

中美晶（5483）今（7）日公布九月營收達57.01億元，月增率6.6%，年增率2.6%，連三個月增長，是今年來第三高。其中旗下半導體子公司環球晶（6488）為50.5億元，占集團總營收88%，其餘為太陽能產品營收，為6.51億元。第三季累計合併營收達161.07億元，季減3.3%，年減6.8%。

單看9月營收，太陽能產品月增幅度大於半導體。半導體子公司環球晶的月成長幅度5.8%，年增長幅度0.8%；太陽能產品為6.51億元，月增率14%，年增率18.3%。

然而從第三季度來看，半導體季減幅度較太陽能少。太陽能產品第三季累計的營收達18.04億元，較上季縮減8.1 %，與去年同期相較下降14.7%。環球晶第三季累計合併營收達143.03億元，與第二季相較減少2.7%，較去年同期下降5.7%。

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集團累計前三季合併營收達502.68億元，與去年同期相較微減2.3 %；其中，環球晶圓前三季的累計合併營收達445.88億元，較去年同期成長2.6%，環球晶仍然是集團營收貢獻主力。

環球晶董事長徐秀蘭日前於線上法說會表示，由於市場不確定因素高，今年的全年營收、獲利與去年相較，估計可能持平；然而預估半導體產業庫存將於年底前回歸健康水位。

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