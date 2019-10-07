拯救實體書店！文化部爭取圖書出版減免營業稅　9月已提出草案



▲台北重慶南路老字號「建弘書局」等書店陸續熄燈，引發外界關注實體書店衰退議題。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林育綾／台北報導

台北重慶南路老字號「建弘書局」等書店陸續熄燈，引發外界關注實體書店衰退議題。文化部長鄭麗君今（7）日提到，其實書店下降趨勢已減緩，出版銷售額也已回穩微升；而文化部過去2年持續與財政部研商，將圖書出版業納入減免營業稅辦法，相關草案已在9月正式提出，希望儘快有好消息。

文化部長鄭麗君今（7）日在立法院報告業務概況並接受質詢，許多立委提出實體書店、出版業衰退的問題，並追問文化部對於出版產業減免營業稅的進度。

她提到，部裡在文化獎助條例下，已經有相關減免營業稅及娛樂稅的辦法，因此要把圖書出版納入項目，建立減免營業稅的機制。過去2年來兩部會多次研商、努力溝通，她也親自拜會過財政部長，已有初步方向，今年9月已經將相關草案送給財政部，希望儘快有好消息。

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▲立法委員柯志恩今（7）日質詢文化部長鄭麗君關於書店、出版相關措施 。（圖／記者林育綾攝）



此外她也說明，在實體書店的數量上，過去6年（民國102至107年）全台有171家陸續成立，從財政部統計數據觀察，實體書店下降趨勢已減緩。出版產業銷售額方面，依據財政部財政統計資料庫，105年至106年成長1.007%，106年至107年成長0.8%，108（1-7月）較107年同期成長1.71%，顯示經過經過相關政策推動，出版銷售額已明顯回穩微升。

而在民眾閱讀和消費情形方面，根據文化部出版產業調查，今年1到6月紙本書閱讀量比去年同期成長，且實體圖書（紙本書）消費金額比去年同期成長3.6%；電子書更大幅成長6成（64.1%），顯示出閱讀市場已有止跌回溫的趨勢。

但也有委員提出，實體書店成長的100多間大多都集中在都市，應該將地圖展開來，注意整體分佈，畢竟書店是文化核心，在農村社會也該重視；她也接受立委意見，將會注意整體分佈情形。

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