女房東張淑晶遭判5年半　再開庭竟稱「衝庭」又晃點

▲張淑晶二審開庭，竟稱「衝庭」，又晃點法官不出庭。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭檢方追加起訴，一審判刑5年6月。案經上訴，二審高等法院上月底首度開庭時，張淑晶竟無故不到庭，晃點法官。法官排定7日再度開庭，但開庭前她竟打電話說自己「衝庭」，臨時請假。法官決定先調查張女到哪間法院開庭？開什麼庭？是否有合法請假事由？否則可能進行拘提。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局等多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中針對檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。

本案為檢方第二波偵結起訴部分，新北地院一審認定共56人受害，也將她判刑5年6月。全案上訴第二審，高院23日首度開庭審理，但張淑晶竟無故不到庭，受命法官在庭上空等，無奈改期再開庭。

但改期後，張淑晶仍不改藐視法院的態度，竟然在開庭前才打電話告知她「衝庭」，不能到庭，讓法官、公訴檢察官在庭上空等。而法界人士表示，所謂「衝庭」是指律師因受理訴訟案件過多，同一時間遇到數個庭期召開，無法兼顧的情形；張女竟以為自己是律師而以「衝庭」為由，不來開庭。對此，法官並未立刻動怒，僅表示會調查她是否真的到別的法院開庭，是否為合理請假事由，不排除拘提張女到庭。

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