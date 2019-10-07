▲ 屏東三葉漩冷泡茶世界風味大賞評鑑 3項產品獲得「二星獎」的殊榮 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

人手一杯手搖茶飲，或是隨手一瓶冰涼飲料，幾已成為許多人每天生活的必需品，喝茶不但要堅持好喝更要喝得健康。屏東業者推出自有茶飲品牌"三葉漩"，以新穎的冷萃法製作茶品，且為確保茶飲品質，和當地茶農進行契作栽種，以提供消費者健康、安全的好茶品。

新躍國際有限公司創辦人王建民，8年前從金融界轉而投入茶產業，創業初期以經營茶葉的批發零售為主，並累積多年品茶、選茶、以及對於茶葉品質的堅持與經驗，自創茶飲品牌。

王建民說，台灣茶種類很多，為推廣台灣特色茶飲，經過不斷的嚐試與調配，2019年6月前往比利時布魯塞爾，代表台灣屏東地區參加素有食品界米其林之稱的「國際風味評鑒所．世界風味大賞評鑑」，為屏東的茶飲在國際上爭取國際認證，更要讓台灣茶飲在國際上發光發熱。

經過200多位米其林等國際級美食指南認可的專家評審盲選下，「三葉漩」在多件國際飲品中獲得好評，在這項評鑑中有梨山烏龍茶、黃金凍頂茶、及桂花烏龍茶3項產品獲得「二星獎」的殊榮。

為讓更多人品嚐到這台灣的好味道，「三葉漩」品牌茶飲前進大陸青島開了第一家分店，並和馬來西亞的企業合作，即將於吉隆坡、新山開立分店，希望讓全世界都可以喝到優良的台灣茶及安心的冷泡茶系列飲品。

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