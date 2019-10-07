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真夭壽！老農「投資靈骨塔」匯款千萬　詐騙集團還要他抵押房子

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▲涂姓男子等2男1女車手被逮，警方依加重詐欺罪移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

▲涂姓男子等2男1女車手被逮，警方依加重詐欺罪移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭李姓老農被詐騙集團盯上，騙老農投資靈骨塔錢好賺，老農信以為真交付970萬元老本，並還要抵押房子再投資800萬元，老農提款農會行員機警通報，涂姓、黃姓等2男1女等3名車手落網，警方依加重詐欺罪嫌移送偵辦。另，還有10餘人遭騙，詐騙金額超過1億元，警方擴大追查中。

警方調查，2014年，李姓老農49萬元買入7張未上市公司股票，公司因遲未上市，改每張股票換2個靈骨塔塔位折抵，共換來14個塔位。2019年8月間，詐騙集團稱有公司要收購老農14個塔位，但須買齊骨灰罈、神主牌等「周邊商品」，湊成整組，才會高價收購。

詐騙集團並說，每個骨灰罈市價28萬，轉賣可得68萬、神主牌位30萬，可用60萬轉售，老翁見獲利達2倍，2019年8月間將970萬元老本交出要投資。

吃到甜頭，詐騙集團10月初，向老農說有人要收購40組靈骨塔塔位，包含骨灰罈、神主牌在內，要老農用1千200萬元買入靈骨塔「套組」，為取信老農，還拿出400萬元，說是上一次的獲利，只要再付800萬元即可。

▲警方查扣的詐騙集團要再騙老農加碼投資的400萬元現金及贓證物等。（圖／記者游芳男翻攝）

警方查扣的詐騙集團要再騙老農加碼投資的400萬元現金及贓證物等。（圖／記者游芳男翻攝）

老農拿房屋權狀到農會要抵押貸款加碼投資，農會行員機警通報，警方5日派員到老翁家埋伏，順利逮到涂姓、黃姓、龔姓（女）車手，查扣集團400萬元、多本買賣契約書。

警方調查這些買賣契約書內容，發現被害人遍及北台灣，老閒先前交付的970萬元，已落入詐騙集團口袋。

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