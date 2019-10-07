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快訊／哈吉貝「開眼」轉中颱　吳聖宇：又大又強！可能對日本造成很大威脅

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天氣圖。（圖／RAMMB）

▲根據最新衛星雲圖顯示，已可見哈吉貝清晰的颱風眼。（圖／RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

哈吉貝颱風眼開了！中央氣象局表示，哈吉貝颱風已與今天（7日）上午8時增強為中度颱風。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，由於哈吉貝發展條件良好，強度將持續增強，預報模式都十分看好未來的巔峰強度，應該會是一個又大又強的颱風，可能對日本造成相當大的威脅，周末要前往日本的朋友特別注意。

氣象局觀測，哈吉貝今上午8時中心位置在鵝鑾鼻東南東方3120公里海面上，以每小時26公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒33公尺（即每小時119公里），相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺（即每小時155公里），相當於14級風，7級風暴風半徑180公里，10級風暴風半徑60公里。

請繼續往下閱讀...

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，哈吉貝增強速度滿快的，預估周三清晨或是快一點在周二深夜就會轉為強颱，持續往西北西方向前進，預計在日本南方海面北轉朝日本移動，對台灣應該沒什麼影響；但要注意周四起，基隆北海岸、東半部和恆春半島會有長浪發生。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼劉沛滕表示，預計哈吉貝在日本南方海面北轉朝日本移動。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳聖宇6日在臉書說，由於哈吉貝發展條件良好，強度將持續增強，預報模式都十分看好未來的巔峰強度，應該會是一個又大又強的颱風；不過，預報趨勢仍是拋物線北轉，新的預測資料來看，似乎轉向點更往東調整到琉球以東的海面，距離台灣更遠了些，如果沒有太大變化的話，哈吉貝本身對台灣國慶連假的天氣影響不大。

吳聖宇表示，預估本周台灣附近都是大陸高壓帶來的東北風影響為主，迎風面有短暫陣雨機會，東北風較強的時候降雨會比較明顯；本周後半因為哈吉貝靠近琉球以東的關係，台灣附近的東北風到偏北風會更強，同時北方也剛好有冷空氣南下，配合颱風引導，有機會讓各地溫度進一步下降轉涼，不過降溫的程度還有待觀察。

吳聖宇提醒，哈吉貝颱風雖然對台灣影響看來不大，但卻可能對日本造成相當大的威脅，提醒周末要前往日本的朋友特別注意。

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