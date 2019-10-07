華為在日銷量擠進前十名　挑戰iPhone霸主地位　

▲iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，甚至擠下長期盤據首位的iPhone8。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

蘋果新機iPhone 11系列開賣以來持續熱銷，穩居日本手機銷售的龍頭寶座，甚至擠下長期盤據首位的iPhone 8；不過，在此同時，華為P30 lite的銷量也悄悄快速攀升，擠身前十名、位居第七，打破iPhone系列壟斷前十名的情況。

據日本3C市場調查公司BCN的統計資料顯示，以2日最新出貨的數據來看，手機銷售前十名為iPhone 11 Pro 256GB（SoftBank）、iPhone 11 64GB（SoftBank）、 iPhone 11 Pro 256GB（au）、iPhone 11 64GB（au）、iPhone 11 128GB（SoftBank）、iPhone 11 128GB（au）、華為P30 lite、iPhone 11 Pro Max 256GB（au）、iPhone 11 Pro 64GB（au）、iPhone 11 Pro 64GB（SoftBank）。

iPhone 11系列幾乎囊括銷售前十名，不過華為P30 lite在滿是iPhone的排行榜中一枝獨秀，成為亮點。

但是，華為仍舊處於美國出口禁令之下，由於接下來新的機型無法搭載Google的應用功能，而且華為的鴻蒙系統成熟度還無法與Android系統相提並論，海外市場用戶的接受度也不確定，所以目前日本販賣的幾乎都是較舊的機型。

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